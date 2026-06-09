花蓮市捕魚祭陸續登場 傳承部落海洋文化

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記者范振和∕花蓮報導

花蓮市各部落捕魚祭陸續登場，花蓮市長魏嘉彥連日來前往拉署旦、新夏、根努夷、達固部灣撒固兒及吉寶竿等部落，陪同族人參與祭典，祝福各部落年年平安、漁產大豐收。

▲花蓮市長魏嘉彥（左三）參加根努夷部落捕魚祭。（圖／市公所提供，下同）

花蓮市原住民族部落多半依海而居或鄰近溪流，捕魚文化與海洋資源長久以來深深融入族人的生活與傳統。每年豐年祭前，各部落都會舉辦捕魚祭，感謝海神與神靈庇佑，由頭目帶領族人舉杯祭告、灑酒祈福，祈求漁獲豐盛、稻穀豐收，以及族人健康平安。

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▲市長魏嘉彥（中）參加撒固兒部落捕魚祭，虔誠祈求祖靈庇佑族人平安。

市長魏嘉彥表示，雖然隨著都市發展，族人的生活型態逐漸改變，但珍貴的傳統文化與技藝不能因此被遺忘。感謝各部落頭目長年堅持辦理祭典，不僅帶領族人認識傳統漁具、學習撒網技術，也藉此展現原住民族敬老尊賢、長幼有序的文化精神。市公所將持續支持各部落辦理祭儀與文化活動，共同推動文化永續傳承。

▲市長魏嘉彥（右一）偕同縣議員魏嘉賢（左二）參加吉寶竿部落捕魚祭。

完成祭祀儀式後，各部落也安排豐富活動。有的部落舉辦陸地撒網競賽，讓族人重溫傳統捕魚技巧，妙趣橫生；有的部落則結合傳統與創新的料理手法，端出各種魚料理，色香味俱全；讓族人共享美食與文化。

花蓮市公所在市民代表會支持下，每年編列預算協助各原住民族部落辦理捕魚祭、豐年祭及狩獵祭等重要歲時祭儀，希望透過傳統祭典凝聚部落情感，鼓勵更多青年返鄉參與部落事務，延續族群文化命脈。

後續花蓮市各部落捕魚祭的時程如下：6月13日將由幾可普、磯固及達蘇達蘇湳部落接力登場；6月14日為巴爾巴爾蘭部落捕魚祭；6月20日則由大本部落壓軸。