花蓮市掩埋場再起火 環保局：加強協助去化

時間回到17日下午3時，民眾用手機拍下，花蓮市垃圾掩埋場又再度發生火警，擔心火勢在東北季風的助長下會快速蔓延，消防局立刻派遣6車8人前往滅火。

花蓮縣消防局美崙消防分隊代理主管梁致棋說明，「現場是有明火以及濃煙的竄出，我們開始進行火勢的撲滅，約經30分鐘之後火勢完全熄滅。」

經過調查，這次火警發生的原因，一樣還是因為沼氣引燃，但這已是花蓮市垃圾掩埋場今年第4次發生，引起地方質疑縣府倒底有無重視。

花蓮縣議員楊華美呼籲，「如果是市公所清潔隊已經沒有辦法解決這個問題，真的希望花蓮縣政府一定要出面來協助，這也是地方政府必須要負的責任。」

廣告 廣告

花蓮市清潔隊則表示，目前花蓮市垃圾掩埋場暫置的垃圾量高達8萬噸，該如何加強去化，急需縣府環保局協助。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展指出，「我們有跟環保局討論出一個方法，就是說我們在12月現在開始，我們的垃圾去化的量會提升，讓我們每天盡量能達到200噸的數量。」

面對不斷發生火警與公所所需要的協助，環保局則是表示，已回覆過的問題就不再回應，但會加強協助去化。