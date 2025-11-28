花蓮市掩埋場火警影響範圍明確 科技監控全程掌握
(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮市垃圾衛生掩埋場（華東15-1號）昨（27）日約17時發生火警，花蓮縣環境保護局於接獲消防局通報後，第一時間啟動緊急應變機制，除全力協助消防隊布設水線滅火外，並迅速調派三部大型怪手開闢防火巷，有效阻絕火勢延燒。同時啟動科技監測及空污應變模擬系統，即時掌握空氣品質數據，並立即通報下風處民眾採取必要防護措施，全力守護縣民健康。
一、快速應變：科技監測與空污模擬同步啟動
環保局派員於第一時間進入現場，以儀器進行多項監測作業：
三用手持儀器即時量測：今晚17:13至17:32於周邊四個點位量測硫化氫、揮發性有機物及一氧化碳，結果皆為0，初步排除易燃氣體及揮發性有機物異常升高情形。
粉塵監測持續追蹤：監測人員以粉塵儀持續掌握空氣品質變化，並依即時數據調整應變措施。
GIS空污應變模擬：稽查人員登入環境部系統進行模擬，結果顯示自今日17時至明日凌晨2時，主要受影響區域為花蓮市（尤以美崙地區）及吉安鄉。
二、科學採樣：異味與毒性物質送驗分析
為確認是否產生有害空氣污染物，環保局同步完成採樣：
周界異味採樣：今晚18:45至18:48採集樣本，已送至環保局TAF官能測定實驗室分析。
不鏽鋼瓶採樣（毒性物質分析）：今日17:38於場區下風處採集樣本，送交環境部認證機構分析，後續將與環境部公告之有害空氣污染物及排放標準比對。
三、即時通報：多管道提醒民眾
電視跑馬燈：提醒民眾避免外出、配戴口罩、緊閉門窗。
臉書專頁：即時更新火勢及空品監控資訊，方便民眾掌握最新狀況。
花蓮縣政府表示，本次火災對花蓮市及吉安鄉部分區域造成空氣品質影響，但環保局已全面啟動科技監控並持續加強採樣分析，直至事件解除為止。縣府呼籲受影響區域民眾持續做好基本防護，政府團隊將全力守護縣民健康與生活環境。
