花蓮市文健站創意服裝秀熱鬧

花蓮市公所辦理的文化健康站成果展示系列活動，二十一日於中山公園登場的服裝秀為活動亮點，並且展示文健站今年度的手作成果。市長魏嘉彥親自出席，並穿上由長者創意點綴的服裝走秀（見圖），現場氣氛熱烈。

系列活動包括繪畫競賽、手作成果展示與壓軸服裝秀，展現長者的多元創作力。其中，繪畫競賽已從六個文健站選出十件佳作。

活動開場由吉寶竿文化健康站帶來一段充滿朝氣的健康操表演，帶動現場活力與熱情。隨後，備受期待的創意服裝秀正式登場，由六個文化健康站的長者學員與照服員共同動手完成服裝裝飾。本次服裝設計融入環保素材與天然草本植物，並透過巧思展現各文健站的文化特色與創意理念。

長者們化身自信模特兒，身著親手點綴的創意服裝登上舞台，充分展現社區長者的活力與創作能量。活動最高潮莫過於市長魏嘉彥換上由評審張碧玲設計的服裝，親自走上伸展台，引來現場熱烈掌聲，氣氛溫馨熱鬧。

魏嘉彥市長表示，非常開心能與長者們一起參與這樣的活動，看到大家精神奕奕、充滿活力，是市政推動中最令人感動的時刻之一。他肯定六個文健站的用心，讓長者透過創意服裝與藝術創作展現自信與生命力。

多位部落長者也分享，在這次活動中，大家從發想、討論到服裝點綴的過程彼此互相協助，讓文健站的情感更加緊密。看到自己的作品登上舞台、獲得掌聲，讓大家感到非常欣慰，也感謝市公所團隊用心籌備這麼有趣又具意義的活動，希望未來還能持續參與。

此次參與的文健站包含新夏文健站、林園文健站、托瓦本文健站、國福撒固兒文健站、吉寶竿文健站以及mapolongkita文健站。