花蓮市明禮路改善工程分段施作 市長魏嘉彥會勘盼如期完成

花蓮市長魏嘉彥於十九日前往明禮路會勘，關切路面刨除與鋪設作業進度，提醒施工團隊務必把關品質、兼顧交維安全，讓市民早日使用平整、安全的道路環境。

花蓮市公所辦理「明禮路道路改善計畫」已於十一月十七日開工，預計在二十一日完工，工程範圍自明心街至中正路，全長約733公尺，採分段、分期方式施作，以降低對當地交通與居民的不便。

十九日下午魏嘉彥市長偕同建設課長徐國城前往現場會勘，了解施工內容，施工單位針對道路改善計畫向魏市長做一簡報（見圖）。市民代表魏鈺晟、國治里長林建岐、國光里長魏陽進以及明禮國小總務主任沈聖彬等人也到場，關切施工進度，同時也感謝市公所提升道路品質。魏市長感謝內政部國土管理署對地方建設的重視，此次補助840萬元經費，市公所自籌160萬元，讓道路工程得以順利施作。



市長魏嘉彥強調，他相當重視施工安全與工程品質，此次路平作業不僅改善車行感受，也同步調整人行空間，包含無障礙坡道、標線人行道改善等，都能讓街廓更為友善。此外也針對道路兩側排水設施加以改善，避免以往積水情形發生。魏嘉彥也感謝施工單位在有限工期中全力配合，希望工程能如期完成主要鋪設，後續標線與細部作業則持續辦理。



魏市長指出，市公所近年陸續推動多條主要道路改善，明禮路串聯市中心與住宅區，是市民及學童日常通勤通學相當重要的幹道，因此提升路面品質刻不容緩。他也提到，國聯一路及國聯二路刨鋪作業也在今天起施工，預計十一月二十六日完成，期間也請用路人配合交管，繞道行駛。



此次工程由創源技術顧問公司設計監造、冠升營造承攬，施工內容包含AC路面刨鋪、道路標線、路側防撞桿、庇護島、共桿設置、無障礙坡道、轉角外推與標線人行道空間，以及排水改善等，期望同步提升道路平順度與行人通行品質。