花蓮市明禮路與國聯一、二路分期施工啟動 公所籲民眾配合交維措施

近期花蓮市公所將同步辦理明禮路及國聯一、二路兩處道路改善工程，採分段、分期進行，以降低對交通的影響。市公所提醒用路人在道路施做期間改道並遵守交管指揮，以免造成危險。



首先，明禮路道路改善工程將於11月15日至17日施作（遇雨順延），施工範圍為正義街至中正路，工程將依路段依序進行。施工日期及地段分別為11月15日上午六點半至下午六點半於正義街至林森路施工；11月16日上午六點半至下午六點半則在林森路至中正路進行路面刨除；11月17日上午八點半至下午四點半接續完成同路段之路面鋪設作業。施工期間將視現場狀況進行交通維持及短暫封閉。



國聯一、二路改善工程則於11月17日至22日進行，範圍涵蓋兩條主要道路，分別為國聯一路（國民三街至國聯五路）及國聯二路（中山路至國聯四路）。施工期間因機具進出及路幅縮減，將採滾動式管制，必要時進行暫時封路，請用路人務必配合指揮人員引導，並於尖峰時段避免進入施工路段。



花蓮市公所強調，兩項工程完成後將有效提升道路品質與行車安全，感謝用路人配合施工調度，加速工程進行並降低交通影響。