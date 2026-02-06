花蓮市民小巴新城海岸線通車 前3天免費試乘

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣政府攜手太魯閣客運，今天起推出全新市民小巴路線「新城海岸線」，沿途停靠七星潭、新城老街等景區，即日起至8日免費試乘。

花蓮縣政府表示，市民小巴屬於微型公車系統，採小型商務車輛營運，客座為7人，行駛路線更彈性，可穿梭聚落巷道與觀光景點。

太魯閣國家公園在0403強震後修繕，花蓮縣政府規劃串聯太魯閣周邊聚落，打造文化行旅路線，通車前邀請在地文化產業代表試乘體驗。

新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，這條路線讓遊客不再匆匆而過，而是能放慢腳步，感受新城老街與海岸的魅力。在地業者游姍姍及胡文偉認為，各站停靠點如同在地人日常，可連結旅人體驗最在地文化。

「新城海岸線」由太魯閣客運營運，行經花蓮轉運站、曼波海洋生態休閒園區、七星潭、東昌定置漁場、新城海堤、新城天主堂（神社遺址）至新城車站，每日固定24班次，不收現金，提供悠遊卡、一卡通等多元支付方式。

花蓮縣政府表示，新城海岸線即日起正式營運，今天至8日通車前3天全線免費搭乘，民眾可透過太魯閣客運官方LINE查詢即時班次。（編輯：張雅淨）1150206