花蓮市清潔隊無菸職場推動有成評選委員入隊實地訪查

114年花蓮縣無菸健康職場評選，二十日下午進入花蓮市清潔隊實地訪查。隊上今年共有二十六位同仁參與戒菸活動，五位成功戒菸，清潔隊推動無菸職場三年來在魏嘉彥市長、吳慶展隊長與衛生團隊合作下，吸菸率明顯下降，健康促進成果亮眼，深獲評選委員肯定（見圖）。



花蓮縣無菸健康職場評選由衛生局委員李明憲、曾俊傑、健康促進科長詹瑞慧及花蓮市衛生所護理長唐慧芬等人帶隊評核。透過簡報說明，讓評委們了解花蓮市清潔隊這一年來從環境營造、健康促進、戒菸輔導到健檢追蹤，全面推動無菸職場的過程。



清潔隊共有165名同仁，過去吸菸率曾高達四成。自市公所與衛生所合作推動戒菸計畫後，113年共有17人參加，約10人成功戒菸；114年更提高至26人參與，今年成功戒菸者共有5人，王青山與譚圓棋兩名隊員在評選中分享戒菸歷程，展現第一線的真實轉變。



市長魏嘉彥分享他當年戒菸的過程，強調只要下定決心，絕對能夠達成目標。他表示，清潔隊工作性質辛苦、負荷高，以往吸菸是常見的紓壓方式，但透過三年來的制度化推動，隊員們逐漸建立健康意識。他肯定吳慶展隊長及隊部同仁的努力，從成立無菸推動小組、三堂必修課程、CO檢測、戒菸衛教、心理支持到特殊健檢，皆以同仁健康為核心，做出職場文化的正向改變。



清潔隊長吳慶展指出，戒菸不容易，需要意志力與持續陪伴，因此隊部透過更多健康促進活動、獎勵制度與同儕支持，協助同仁度過戒斷期。他也感謝市公所與衛生所提供完整資源，讓隊員在健康管理上更有依靠。



衛生所指出，清潔隊今年在戒菸參與度、健檢追蹤、健康教育與無菸環境維護上皆有顯著提升，特別是同仁願意主動戒菸、分享經驗，顯示職場文化已有關鍵性的改變。魏嘉彥強調，花蓮市公所將持續支持清潔隊，包括增辦健康講座、特殊健康檢查、戒菸輔導與無菸環境維護，讓隊員在更健康、安全的環境中工作，共同打造更清新的城市。