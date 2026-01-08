花蓮市老舊社區起火 關懷慰問予協助

1月5號花蓮市重慶路老舊社區起火，延燒14戶，除了花蓮市公所啟動受災戶安置及後續關懷作業，慈濟志工也在隔天前往關懷，送上慰問金及祝福禮，關懷陪伴，也將持續提供必要協助。

5號下午，花蓮市重慶路巷子，傳出火警，由於現場多是老舊平房緊鄰，火勢一度猛烈延燒，鄰居見狀，趕緊報警。花蓮市主和里受災住戶呂先生：「當下是有報警，然後消防隊來才開始撲滅，也撲了滿久的，因為火勢滿洶湧的，它就是上面全部都木造的房子，那個3號開始，往那邊那一側過去，全部都木造的，對 所以延燒得非常快。」

慈濟志工接獲訊息，隔天立即前往關懷，送上慰問金和祝福禮。「不用煩惱 可以過啦，這個都可以過去，平安最重要，你還年輕，身體健康沒事就好，好 祝福你。」

花蓮市主和里里長高健雄：「我們這裡大部分比較貧困一點，家庭都不太好，所以很感謝慈濟能夠，這次能過來幫忙他們，往後也希望我們慈濟，能夠繼續跟他們一一協助。」

慈濟志工黃鈺雯：「我們今天就是挨家挨戶，然後就是依照他災損的部分，然後發放每戶，是兩萬塊的慰問金，然後獻上祝福禮，後續也會再追蹤，針對就是他們，有的有租屋的需求，那如果有金錢上需要，就是有困難的，那我們也會開案。」

本次火警共有14戶居民受災，所幸無人傷亡，目前由花蓮市公所協助安置暫時住所。「急難救助。」

花蓮市長魏嘉彥：「有30名的一個受災戶，那到我們簽署的五洲旅社，去做一個安置的一個動作，等火調出來，那有一個安遷，2萬到10萬的這個部分，我們盡量申請看看，有沒有其他的社福的一些，慰問金 能夠給我們災民。」

面對火災和寒流來襲，期盼及時接住居民受災無助的心情，帶來溫暖安定的力量。

