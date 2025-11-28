花蓮市裸露垃圾場3度火警 環保局：規劃明年底前去化
熊熊大火伴隨黑色濃煙，27日傍晚，位在美崙地區的花蓮市垃圾場再度起火，因風勢強勁，導致大量濃煙飄向市區，這已是今年以來第3度起火，冒煙也有好幾次。
花蓮縣議員魏嘉賢指出，「鄉鎮都持續在堆疊這些垃圾，光北區這樣子已經燒了好幾次，我們真的希望要趕快解決這些問題。」
目前掩埋場火勢已滅，持續灌水降溫。議員表示，垃圾去化問題刻不容緩，請環保局正視並加速處理，否則下次燒的不會只有花蓮市的垃圾掩埋場，也可能是其他鄉鎮垃圾掩埋場，嚴重可能損及花蓮觀光。
花蓮縣府環保局長饒慶龍說明，「起火點原本堆置厚度，它的位置大概有4萬多公噸，大概堆置了可能有超過8公尺。」
針對垃圾去化問題，環保局表示，吉安鄉今年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市垃圾掩埋場目前堆置裸露垃圾約4萬5584餘噸，規畫明（2026）年底前完成全面去化。
花蓮市垃圾場30天內3度火警 公所：將降低堆置高度
吉安垃圾場火警延燒12小時 花蓮北區空污指數超標
花蓮掩埋場堆置垃圾逾8萬噸 環保局估去化至少需6年
