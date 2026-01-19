花蓮市路燈認養獲企業支持 魏嘉彥頒感謝狀

淳華工程行及傑升工程行為響應公益、支持市政建設，慷慨認養花蓮市路燈共四十盞，合計捐贈金額四萬元，以實際行動協助市公所減輕公共設施維護負擔。十九日花蓮市長魏嘉彥在花蓮市公所親自頒發感謝狀，表達誠摯感謝之意（見圖）。

魏嘉彥市長表示，感謝淳華工程行及傑升工程行關心地方事務、支持市政推動，此次路燈認養的善舉不僅照亮城市夜晚，更溫暖人心，期盼能發揮「拋磚引玉」的效果，吸引更多善心企業與團體共同投入公益行列，攜手打造更安全、宜居且溫暖的花蓮。

廣告 廣告

花蓮市公所路燈認養方案採一年一期制，每盞 1,000 元，認養後將於燈桿上張貼認養人姓名以示感謝，捐贈收據亦可作為申報所得稅列舉扣除之捐贈項目。歡迎有意認養的民眾或團體，撥打 03-8322141 分機 171 洽詢 陳小姐，或親至花蓮市公所財政課辦理。

魏嘉彥市長誠摯邀請各界一同加入路燈認養行列，共同分擔市公所龐大的電費支出，讓城市更明亮，也讓花蓮更美好。