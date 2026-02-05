花蓮市農會攜手社員送暖 14年不間斷歲末關懷

花蓮市農會連續14年來，發起歲末關懷行動。（圖：梁國榮攝）

花蓮市農會長期投身社會公益，持續在歲末年終之際，為在地弱勢族群送上溫暖與實質幫助。今年，農會再度結合產銷班及社員力量，募集愛心物資與現金，期望讓需要幫助的鄉親過一個好年。

花蓮市農會理事長趙瑞平表示，農會過去14年來，每年固定於歲末發起關懷行動，近4年更是每年提供超過1000份午間餐盒給弱勢族群。今年，在產銷班、農友及社員的積極支持下，農會發起募款，共籌得新台幣6萬3千元現金，並準備了由產銷班社員贊助、逾1,000公斤白米、雞蛋、麵條、蔬菜，以及蜂蜜、酥條等農產加工品。趙瑞平強調，這些物資與捐款將送給需要幫助的鄉親，希望能讓他們感受到農會與社區的支持，一起溫暖迎新年。

林香君說，謝謝農會提供的生活物資，尤其乾貨等，對長輩的日常飲食很有幫助。（圖：梁國榮攝）

長期與農會合作關懷弱勢的老人暨家庭關懷協會副執行長林香君指出，今年服務對象除了原有的個案，還擴及光復鄉的災民，因此發送物資的管道更加多元。她特別感謝花蓮市農會連續14年、近4年來持續不斷的捐贈，讓受助個案每年都能收到來自農民的愛心。林香君提到，這些物資不僅有乾貨，還有新鮮的蔬菜水果，對於長輩的日常飲食與健康有相當大的幫助。

老家協會說，搬上車的不只是一箱箱的生活物質，更是農會滿満愛心。（圖：梁國榮攝）

花蓮市農會總幹事蔣淑惠表示，市農會長期投入社會公益，所屬家政班與產銷班除支持農會業務外，也積極參與農民服務及弱勢照顧工作。另配合農業部推動高齡照顧及零飢餓政策，辦理愛心關懷餐、綠色照顧站多元學習課程與健康供餐服務，近四年累計受惠人次已逾6,000人次，未來將持續推動，為社會福利盡一份心力。（梁國榮報導）