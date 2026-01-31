花蓮市迎光市集舊鐵道人行徒步區 登場

花蓮市公所為迎接農曆新年，營造充滿年味與創意的城市氛圍，攜手花蓮市青年公共事務促進會，於一月三十日至二月一日，在花蓮市舊鐵道人行徒步區共同舉辦「好年開箱中?迎光市集」活動，結合市集、表演、藝術與互動體驗，期盼透過多元豐富的節慶內容，吸引人潮走入市區，進一步活化舊鐵道人行徒步區商圈發展。

本次活動時間為一月三十日（五）16時至20時30分，一月三十一日（六）及二月一日（日）皆為13時至20時30分，活動地點選在深受民眾喜愛的花蓮市舊鐵道人行徒步區，打造兼具節慶感與文化特色的迎春市集空間，讓市民與遊客在輕鬆漫遊中，感受市區商圈的新活力。

這次活動亮點特別邀請日本知名「瘋狂字體家」曾山尚幸(Soyamax)現場揮毫，一月三十日（五）15時至18時開放民眾現場求字，18時至18時30分更安排精彩的書法揮毫秀。曾山尚幸老師於去年八月曾受邀參加花蓮市公所舉辦的「和?祭」活動，當時以毛筆寫下「花蓮加油」字樣，為現場留下深刻感動，此次再度來訪，也象徵花蓮與國際文化交流的持續連結。

在三十日晚間的開幕式中，魏嘉彥市長及縣議員魏嘉賢共同出席，欣賞曾山尚幸的揮毫秀，用金色的墨水寫下「紫氣東來」四字（見圖），希望透過吉祥的徵兆來祝福花蓮，未來都能四時平安，市運昌隆。

此外，二月一日16時至17時，也將邀請深受親子喜愛的雷恩叔叔帶來魔術秀演出，為市集增添歡樂氣氛，適合全家大小一同前來共度新春時光。

花蓮市長魏嘉彥表示，市公所持續透過節慶活動與青年團體合作，讓公共空間成為市民生活的一部分，藉由辦理具吸引力的活動，帶動人潮回流市區，促進舊鐵道人行徒步區及周邊商圈的活絡發展，同時也為花蓮注入更多創意與溫度。

花蓮市青年公共事務促進會理事長董璧甄指出，本次市集集結青年創意、市集品牌與表演團隊，希望透過年節氛圍與互動體驗，讓更多民眾走進舊鐵道徒步區，認識這條充滿故事的街區，也看見花蓮青年投入公共事務、為城市發聲的行動力。

活動期間另規劃多項全天活動，包括互動體驗、集點抽獎、燈籠裝置拍照區、新年祝福交換所及舞台音樂演出等，歡迎市民朋友把握春節假期，走訪舊鐵道商圈，共同迎接嶄新好年。