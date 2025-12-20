花蓮市送暖 急難救助族人

花蓮市長魏嘉彥秉持「讓市民在困境中不孤單」的施政信念，對於遭逢急難的家庭，始終主動給予支持與關懷。

蔡小姐日前因交通事故受傷，醫療費用龐大，家中僅能依靠丈夫單一收入支撐生活，再加上家中尚有四名子女需照料，家庭經濟陷入沉重負擔，因此向花蓮市公所申請急難救助金。魏市長得知後再原住民族行政課長張金蓮陪同下親赴案家，親自將原住民急難救助金送到族人蔡小姐手中，為面臨病痛與經濟壓力的家庭帶來實質幫助與暖心陪伴。

市公所原住民族行政課在接獲申請後，立即派員至案家訪視、評估，並核發新臺幣二萬元醫療救助金，協助減輕開支壓力。魏嘉彥市長除親自致贈救助金外，也深入了解案家現況，關心術後復原情形，並勉勵蔡小姐安心療養，強調市公所會持續作為最堅實的後盾。

魏嘉彥市長表示，花蓮市公所重視每一位市民的生活困境，市政團隊將持續強化急難救助機制，確保協助「及時、到位、有溫度」。他指出，為補充公部門制度資源的不足，市公所也成立「慈愛基金」專戶，提供更彈性、多元的救助方式，讓弱勢族群在困境中仍能感受到支持與希望。

魏市長呼籲市民朋友，若發現身邊有處於急難、需要協助的家庭，請踴躍通報，可透過里長、里幹事或直接聯繫花蓮市公所，由社會及勞工課和原住民族行政課共同啟動評估與協助機制，讓溫暖持續在花蓮每一處角落發生。