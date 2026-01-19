花蓮市達固部灣‧撒固兒部落聚會所落成 原民文化再添新據點

▲花蓮市達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所落成典禮隆重舉行。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】為深化原住民族文化傳承、完善部落公共空間建設，花蓮縣政府今（19）日隆重舉行「達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所落成典禮」，象徵花蓮市部落聚會所建設再添重要里程碑。本案由原住民族委員會補助、花蓮縣政府主辦與執行，總經費約新臺幣3,481萬元，基地位於花蓮市四維段體育場用地內，現已正式落成，未來將成為族人集會交流、文化傳承與世代凝聚的重要空間。

▲花蓮市達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所落成典禮合影。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「一部落一聚會所」是縣府長期推動原住民族文化政策的重要願景，聚會所不僅是族人日常集會場所，更是傳授部落智慧、舉行歲時祭儀、凝聚部落精神與延續文化命脈的關鍵場域。縣府自106年起積極爭取花東基金資源，陸續獲得花東二期及三期經費支持，累計投入逾4億5,700萬元，並於花東四期（113至116年）再編列近1億5,000萬元，持續推動新建與整修工程，展現縣府深耕原住民族文化的決心。

達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所總經費約3,481萬元，主要來自中央原住民族委員會「部落聚會所興建行動計畫（宜居）」及「花東三期計畫」分年分段補助規劃設計案及工程案，核定補助比例超過八成約2,846萬元，其餘由縣府配合及自籌款支應635萬元。工程於113年12月取得建造，114年4月15日取得五大管線核定正式開工，歷經285日曆天施工落成，將提供族人作為未來辦理文化祭儀活動與公共事務的重要場域。

縣府原規劃花蓮市興建6座部落聚會所，自109年啟用首座「大本部落聚會所」以來，其餘吉寶竿、根努夷、拉署旦及撒固兒等聚會所已全數完工啟用，今日達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所正式落成，象徵花蓮市6座聚會所建設全數到位，加上已完工的聚會所有新城鄉順安、北埔、復興、大德及華陽，吉安鄉慶豐、南華、簿簿、七腳川及那荳蘭，光復鄉馬佛、香草場及烏卡蓋，瑞穗鄉烏槓，玉里鎮吉能能麥，壽豐鄉共和、豐山、豐裡及光榮，秀林鄉民有、萬榮鄉馬遠、明利、明利馬太鞍、卓溪鄉中平及太平等31座；施工中的計有吉安鄉仁安、新城鄉嘉新、壽豐鄉壽豐、瑞穗鄉鶺櫓棧、豐濱鄉噶瑪蘭等5座；待施工的有壽豐鄉池南、鳳林鎮大榮、卓溪鄉古楓等3座，其中池南及大榮聚會所將於1月23日、1月26日舉辦動土典禮，合計39座聚會所。

達固部灣‧撒固兒部落聚會所的落成，更代表縣府階段性完成市民與族人的重要期待。未來將持續攜手中央與部落，共同打造尊重文化、友善宜居的原鄉生活環境。