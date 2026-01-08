花蓮市重慶路民宅火災 徐榛蔚關懷慰問受災鄉親





花蓮市重慶路205巷日前發生火警造成十多戶居民受災，所幸無人傷亡，縣長徐榛蔚8日上午在縣府社會處長陳加富、原民處長馬呈豪陪同下，偕同立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、花蓮縣議員李正文、花蓮市民代表謝宜萱、花蓮市主和里長高健雄及紅十字會花蓮支會副總幹事陳玉秋前往慰問受災鄉親，每戶致上3萬元慰問金與最深切的關懷。

縣府除致贈慰問金及生活物資外，同時結合紅十字會提供災戶毛毯、睡墊與睡袋等寢具；另外立委傅崐萁也媒合財團法人佛祖關聖德發慈善基金會致贈每戶1萬元慰問金。

縣府社會處啟動災害救助機制，針對受災戶提供心理支持、資源連結與必要服務，並與市公所等網絡單位協力共同關懷，確保鄉親生活安定，並陪伴鄉親度過難關。

