花蓮市重慶路火警延燒十三戶 市長赴現場關懷並啟動安置與救助

花蓮市重慶路上發生重大火警，造成多十三戶住宅受損，花蓮市長魏嘉彥前往火災勘災並慰問災民。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

年關將近，花蓮市重慶路上五日下午卻發生重大火警，火勢迅速延燒至周邊建物，造成多十三戶住宅受損，居民驚恐撤離，災情慘重所幸無人傷亡。

花蓮市長魏嘉彥六日一早便再次前往火災勘災並慰問災民，市長除向奮力投入滅火、搜救與救護工作的消防人員表達慰勉，也指示市公所啟動受災戶安置及後續關懷作業，全力守護市民安全與基本生活需求。

花蓮市公所表示，經里幹事連夜清查，確認本次火警共有十三戶居民受災，魏嘉彥市長偕同社勞課長蕭子蔚以及主和里長高健雄再次前往災害現場，逐戶發放「慈愛基金急難救助金」，並親自傾聽受災戶實際需求，關心居民目前生活與後續安置狀況。

魏嘉彥指示社勞課協助受災戶辦理安遷救助相關事宜，並責成清潔隊於災後整頓期間，主動協助清除受災戶家園內需清理的大型或災後廢棄物，減輕居民復原負擔。

魏嘉彥表示，市公所與五洲旅館簽訂「因應遭受災害民眾短期安置收容支援協定書」，因此在火災發生後，立即啟動短期安置機制。五日夜間已協助三十名受災居民前往旅館住宿，讓在驚魂未定、寒流來襲的夜晚，災民仍能有一處安全、溫暖的地方休息。

魏嘉彥強調，面對突如其來的災害，市公所不只是提供即時救助，更會持續陪伴受災家庭走過復原過程，後續將結合相關單位及慈善團體，啟動長期關懷機制，提供心理支持、生活物資補給與安置協助，並依各戶實際狀況，協助申請相關政府補助措施，盼能協助受災家庭儘速重建生活、回歸日常。