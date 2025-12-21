花蓮市重機疑闖紅燈撞左轉自小客車 騎士不治

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）大型重機徐姓騎士今天上午行經花蓮市南濱、和平路口時，疑闖紅燈撞上左轉自小客車，徐男頭部重創當場OHCA，警消獲報到場將騎士送醫，急救後仍傷重不治，確切肇因調查釐清中。

警方初步了解，21歲徐姓男子今天上午7時許，騎乘大型重機由南濱路北往南行駛，疑似闖紅燈且車速過快，在和平路口與南往北左轉的自小客車發生碰撞；徐男人車倒地後，疑似頭部重創，當場OHCA（到院前心肺功能停止）。

警消接獲民眾報案，立即趕往現場搶救，給予止血包紮，並實施CPR（心肺復甦術）急救，隨即送花蓮慈濟醫院急救，搶救後仍傷重不治。

自小客車駕駛林姓男子沒有受傷，搭載的王姓女子疑輕微腦震盪，救護人員送往門諾醫院治療，無生命危險。

警方調查，雙方都持有合格駕照，林男實施酒測並沒有酒駕，徐男則由醫院進行抽血酒測；警方將調閱路口監視器畫面，以及自小客車行車紀錄器進行比對，釐清車禍確切肇因。（編輯：陳仁華）1141221