花蓮市長率團赴日交流 首站拜會北海道白糠町

花蓮市長魏嘉彥率領市公所訪問團飛抵日本，展開為期多日的城市交流行程。

訪問團前往北海道白糠町役場進行正式拜會，受到白糠町町長棚野孝夫、町議會議長富田忠行及町役場同仁的熱烈歡迎（見圖）。白糠町役場的員工們手持中華民國國旗與日本國旗夾道迎接，用熱情的笑容歡迎花蓮的朋友到來，充分展現對花蓮市訪團的高度重視與誠摯情誼。

魏嘉彥市長表示，花蓮市與日本釧路市長年維持友好城市關係，而白糠町與釧路市地理位置相鄰，這次交流宛如「朋友的朋友」，讓彼此在熟悉與親切的氛圍中自然拉近距離。白糠町長棚野孝夫更期盼，希望能在釧路市與花蓮市既有友好基礎上，與花蓮市建立更加緊密、長遠的友誼關係，為未來多元合作奠定良好基礎。

白糠町町長棚野孝夫在致詞時，對魏市長及花蓮市公所訪團的到來表達誠摯歡迎，並用中文「非常感謝」向花蓮市致意，展現對臺灣的友好與尊重。棚野町長首先對去年四月三日花蓮地震中不幸罹難者表達深切哀悼，並向所有受災市民致上誠摯慰問；同時也關切今年九月颱風造成的光復洪災以及花蓮市所受到的影響，並向受災民眾與家屬表達關懷之意。

棚野町長提到，今年五月原定率團訪問花蓮市，卻因豪雨導致交通中斷而被迫取消行程，對此深感遺憾。不過，在原訂訪問的五月十九日，魏市長在忙於災害應變之際仍主動提議進行線上會談，讓我們深刻感受到花蓮市的細膩關懷與真誠情誼，並對當時花蓮市已完成多項接待準備卻未能成行，再次表達歉意與感謝，希望未來能儘快造訪花蓮，親身感受這個美麗的城市。

值得一提的是，在花蓮市訪問團來訪前一週，日本青森外海剛發生規模6.9地震，白糠町方面一度擔心花蓮市來訪期間是否可能再度發生地震，甚至事前進行過安全撤離與避難動線的演練，只為確保訪問團安全無虞。此舉也讓花蓮市訪問團深受感動，感受到日方對交流夥伴的高度用心與重視。

魏嘉彥市長表示，能親自來到白糠町與鵬野町長、富田議長及各單位主管面對面交流，感到十分欣喜與珍惜。他指出，花蓮市與釧路市為友好城市，而白糠町與釧路市地理相鄰，使雙方在交流上倍感親切，也期待未來能進一步拓展實質互動。

魏市長特別介紹花蓮市豐富的自然景觀與人文特色，包括七星潭蔚藍海景、東海岸與縱谷間的壯麗風光，以及「海是生活節」、「原住民族豐年祭」、「太平洋縱谷馬拉松」等多項觀光與文化活動，誠摯邀請棚野町長、富田議長及白糠町的朋友們未來親訪花蓮，親身體驗花蓮的熱情與魅力。

魏嘉彥市長強調，此次拜會不僅是一次城市交流，更是花蓮市與白糠町建立長久友誼的重要起點，期盼未來能在文化、觀光、防災應變及各項城市發展領域持續交流、互相學習，攜手促進雙方城市繁榮發展，讓臺日地方友誼更加深厚、長久延續。