花蓮市長盃夏季撞球賽開賽

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花蓮縣老人會為了鼓勵銀髮族參與正當康樂休閒活動，十二日上午在縣老人會撞球室舉辦「一一五年度市長盃夏季撞球錦標賽」，逾百位長者共聚一堂，互相切磋球技；魏嘉彥市長到場跟長輩們致意，祝福大家都能發揮最好的狀態，一桿進洞。

花蓮縣老人會理事長李秀玉感謝花蓮市公所長期補助辦理各項活動，重視老人會的軟、硬體設施需求，讓長輩們擁有健全的空間，透過以球會友，建立樂活人生（見圖）。

本次賽事的參賽年齡層橫跨六十五歲至九十多歲，長輩們一拿起球桿，便架式十足，熟練的使出各種技巧，彼此不吝給予鼓勵，場邊不時傳出歡呼驚嘆聲，氣氛和樂融融。

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理事長李秀玉表示，藉由舉辦撞球比賽，可以幫助老人家活絡筋骨、增進手眼協調，也發揮團隊精神，增進會員間情誼，調劑健全身心，充實精神生活。特別感謝花蓮市公所跟市民代表會對老人會的支持，近期除了協助增設空間讓撞球室可以容納更多球友外，也新設匹克球場讓長者有更多的運動選擇。

市長魏嘉彥表示，「家有一老，如有一寶」，「長輩」都是社會之寶，市公所在有限資源下為老人家爭取福利，鼓勵銀髮族參與社區各項活動，以增進身心健康，包括歌唱比賽，桌球活動，以及各項與老人福利健康相關的講座。

魏市長對老人福利極為重視，時常關切他們的運動空間需求，以及硬體設施的增建改善，希望能給予舒適的環境，鼓勵長輩時常走出戶外，並到這裡輕鬆交朋友，讓身心靈充滿活力與健康。