花蓮市長盃心算、聽心算與數學競賽登場 逾七百名學子同場競技

記者林中行／花蓮報導

花蓮市長盃心算、聽心算及數學競賽在花蓮美侖大飯店舉行，現場氣氛熱烈。來自幼兒園至高中的學子踴躍參賽，心算與數學競賽七百餘人同場競賽。

花蓮市公所表示，此次活動由國際珠算數學聯合會中華民國總會主辦，並由國際珠算數學聯合會花蓮分會承辦，花蓮美侖大飯店協辦。花蓮市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢、徐子芳及何叔孋公證人蒞臨現場，為參賽選手加油打氣，肯定師長與家長陪伴孩子投入學習的付出。

魏嘉彥表示，學習不只是成績的累積，更重要的是在過程中培養孩子面對壓力與挑戰的能力。透過心算、聽心算與數學競賽，孩子必須在有限時間內專注思考、冷靜判斷，這樣的訓練有助於建立自信，也能提升面對挫折時重新站起來的韌性。

縣議員魏嘉賢表示，數理能力是孩子未來學習與職涯的重要基礎，競賽本身並非只為了排名，而是在過程中學會專注、紀律與自我突破。他表示，感謝主辦與承辦單位長期深耕珠算與數學教育，為花蓮培養許多具備扎實基本功的學童，也期盼家長能正向陪伴孩子面對比賽結果，讓學習成為一條能長久走下去的道路。

公證人何叔孋指出，自己一路走來深刻體會城鄉教育資源的差距，因此長期投入並支持文化與教育活動，希望透過這樣的競賽，鼓勵花蓮孩子拓展視野、培養自信。

國際珠算數學聯合會花蓮分會長謝金玲表示，此次聽心算項目競爭最為激烈，採淘汰賽制，二百五十九名參賽選手中僅錄取十五人，選手須在無任何計算工具的情況下，專注聆聽快速念誦並即時作答，對臨場穩定度與反應力都是極大考驗，也讓在場貴賓與家長印象深刻。

花蓮市公所表示，此次競賽項目包含心算綜合賽、聽心算及數學競賽。心算綜合賽依幼童中班、大班、國小一至六年級、國中組及高中組分組進行；聽心算不分齡錄取一至三名，共十五人；數學競賽則分為幼童中、大班、國小一至六年級、國中七至九年級及高中一至二年級，共十三組。