花蓮市長盃慢壘賽寒風中開打 市長魏嘉彥到場開球呼籲球員注意保暖

一一五年市長盃慢速壘球錦標賽十日起一連兩天在國福棒壘球場盛大開打，花蓮市長魏嘉彥努力支持各項體育活動，雖然這幾天寒流過境，但也澆不熄各位對壘球的熱情，他承諾會在未來努力推廣觀光運動，以及廣設各單項運動設施，並邀請國外各級球隊造訪花蓮交流。

市長盃慢速壘球錦標賽開幕儀式十日下午在國福棒壘球場C球場舉辦，由魏嘉彥市長主持，與會貴賓包括縣議員魏嘉賢、笛布斯‧顗賚，胡仁順議員辦公室主任秦子綾、韓林梅議員辦公室主任胡渝漢、徐子芳議員辦公室主任楊喻涵，縣政府北區服務中心副主任陳進德、立委傅（山昆）萁辦公室主任邱惠敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、慢壘委員主委趙鳳山及等人，大家都應景地向選手送上新年祝福（見圖），趙鳳山主委也代表體育會向魏市長推動單項運動表達感謝，並勉勵選手發揮球技，為團隊爭取榮耀。

魏加彥市長表示，花蓮市公所新年開春便舉辦市長盃慢壘錦標賽，勉勵所有球員都能發揮實力，爭取佳績；他提到，球場上勝敗難免，千萬不要在比賽中發生肢體衝突，用公平競技的方式才是運動賽事的初衷。魏市長說，這幾天受到寒流影響，請每一位參加比賽的選手要做好賽前暖身以及賽後保暖，注意安全跟身體健康才是最重要的。

縣議員魏嘉賢提到，花蓮慢壘運動有超過三萬人口，過去擔任市長期間開辦市長盃慢壘賽事，至今已第十屆，要感謝魏嘉彥市長將這個活動持續傳承，讓這麼多壘球好手齊聚在此，一起切磋球技；他也說，現場許多球員都攜家帶眷來到球場，可以看到爸爸跟孩子們傳接球的身影，讓慢壘不僅是比賽，也是促進親子關係的好運動。

本次賽事分為公開組、社會組、健康組，公開組有來自宜蘭縣的澳花ALL STAR、原民、資電、嵐山、太巴塱、花蓮機場、馬遠丹社、沛恩居家、屋宅速修、伊恩林特、LIFE餐酒館、郭濬森服務處、守護神運動品牌服務共十二支球隊；社會組則有來自宜蘭縣的VAMOS、愛視美、古拉麥、支亞干、克尼布、台鐵公司、爆肝協會、鹿禾餐廳、HCRB(花後旅)、快樂原住民、青木屋出力、可樂上勤企業、可樂勝聯土木、一級棒金屬門、葉爸豬腳中原聯隊十五支隊伍；健康組則有藍天、台水、哈雷、法老王、誰在乎、專葉製成、成功牙醫、宇納旅行、資電長青、東岸一二、消郎慢壘隊與小太陽關懷協會十二支球隊。