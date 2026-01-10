花蓮市長盃扯鈴競賽東華附小登場 雙人花式演出驚艷全場

花蓮市市長盃扯鈴競賽在東華附小熱鬧登場，全縣近百名國中、國小選手報名參賽。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市市長盃扯鈴競賽十日上午於東華附小熱鬧登場，全縣近百名國中、國小選手報名參賽，市長魏嘉彥特別到場為賽事揭開序幕並勉勵選手們盡情揮灑所學、享受比賽樂趣。

花蓮市公所表示，此屆賽事項目包含花式個人、競速及團體招式等，活動邀請有十年以上扯鈴經驗的學長劉曜熙與張紘綸攜手帶來精彩的雙人花式扯鈴演出。

兩人憑藉長期培養的默契與扎實技巧，展現層次豐富、節奏緊湊的雙人演出，高難度動作與流暢銜接令現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。

市公所指出，張紘綸曾於二０二五世界扯鈴大賽直立鈴項目獲得第八名，並於二０二二全國民俗體育競賽高中男生舞台賽榮獲特優；劉曜熙則在國際賽事表現亮眼，包含二０二五世界扯鈴大賽直立鈴第二名、二０二五日本大阪國際扯鈴競賽男子個人舞台賽第二名，以及二０二五日本靜岡扯鈴大賽男子技術賽組第三名，展現花蓮子弟在民俗技藝領域的堅強實力。

市長魏嘉彥表示，小時候曾在母親的陪伴下，學習扯鈴，對這項運動感觸甚深，感謝許多家長願意陪同孩子們接觸這項運動，市公所未來也會持續支持與推展，希望這次透過賽事的舉辦，讓更多民眾認識扯鈴這項歷史悠久的民俗技藝，並將其發揚傳承。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，近年來扯鈴在國際間日益受到重視，已成為兼具運動與藝術表演的民俗技藝，臺灣選手在各項國際賽事中表現亮眼，花蓮也在各校持續努力培育新秀下，累積豐碩成果。期盼透過市長盃競賽，讓更多孩子接觸並喜愛扯鈴，讓這項珍貴的民俗文化得以永續傳承。