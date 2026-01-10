花蓮市長盃扯鈴競賽 東華附小登場

花蓮市市長盃扯鈴競賽邁入第三屆，十日上午在東華附小熱鬧登場，全縣近100名國中、國小選手報名參賽。市長魏嘉彥特別到場為賽事揭開序幕。

本屆賽事項目包含花式個人賽、競速賽及團體招式賽，活動邀請皆有十年以上扯鈴經驗的學長劉曜熙與張紘綸攜手帶來精彩的雙人花式扯鈴演出（見圖）。兩人憑藉長期培養的默契與扎實技巧，展現層次豐富、節奏緊湊的雙人演出，高難度動作與流暢銜接令現場觀眾驚呼連連、掌聲不斷。參與貴賓包括花蓮縣議員魏嘉賢、東華附小校長張慧娟、花蓮縣體育秘書長曾煥堯、化仁國小校長邱忠信、瑞穗國小校長林嘉鎮以及富世國小校長鄭嘉毅都到場勉勵選手們盡情揮灑所學、享受比賽樂趣

其中，張紘綸曾於二○二五世界扯鈴大賽直立鈴項目獲得第八名，並於二○二二全國民俗體育競賽高中男生舞台賽榮獲特優；劉曜熙則在國際賽事表現亮眼，包含二○二五世界扯鈴大賽直立鈴第二名、二○二五日本大阪國際扯鈴競賽男子個人舞台賽第二名，以及二○二五日本靜岡扯鈴大賽男子技術賽組第三名，展現花蓮子弟在民俗技藝領域的堅強實力。

比賽會場陸續進行單鈴賽、直立鈴賽、雙鈴賽等項目，競速賽部分則有繞腳、拋鈴跳繩、雙人迴旋互拋等多元關卡，國小組與國中組選手卯足全力、大展身手，讓講究精準與美感的扯鈴賽事更添緊張刺激氛圍，現場觀眾時而屏息凝神、時而歡呼喝采，深深為扯鈴魅力所吸引。

魏市長感性的和在座家長及選手們分享，小時候曾在母親的陪伴下，學習過扯鈴，對這項運動感觸甚深，感謝許多家長願意陪同孩子們接觸這項運動，市公所未來也會持續支持與推展，希望這次透過賽事的舉辦，讓更多民眾認識扯鈴這項歷史悠久的民俗技藝，並將其發揚傳承。

魏嘉賢議員提到，近年來扯鈴在國際間日益受到重視，已成為兼具運動與藝術表演的民俗技藝，臺灣選手在各項國際賽事中表現亮眼，花蓮也在各校持續努力培育新秀下，累積豐碩成果。期盼透過市長盃競賽，讓更多孩子接觸並喜愛扯鈴，讓這項珍貴的民俗文化得以永續傳承。

魏市長指出，花蓮是一座熱愛運動的城市，當天同時舉辦了市長盃慢速壘球錦標賽，展現多元運動發展的活力。市公所未來將持續支持各項體育與單項運動賽事，並透過賽事與活動凝聚市民向心力，邀請大家一起愛運動、愛花蓮。