花蓮市長盃軟式網球賽熱鬧開打

為推動城市運動風氣，花蓮市公所舉辦「一一四年花蓮市長盃軟式網球錦標賽」，昨（六）日起一連二天在花蓮縣立網球場熱鬧開打，吸引逾一三○名選手同場較勁，花蓮市長魏嘉彥到場鼓勵選手展現實力、爭取佳績，同時感謝花蓮縣體育會軟式網球委員會、花蓮縣運動交流發展協會與市公所攜手合作，共同打造運動城市。

花蓮市長盃軟式網球錦標賽參賽選手年齡層橫跨老中青三代，賽事分組為小學組、國中組、公開男女組、壯年組及長青組，顯示網球運動老少咸宜，不分年齡都能盡情享受其中。

開幕式，包括市長魏嘉彥、花蓮市民代表會副主席黃達祥、縣議員魏嘉賢、胡仁順、韓林梅均到場為選手加油。熱愛軟式網球的好手以球會友，各隊陣容堅強，一場場龍爭虎鬥的比賽輪番登場，場外的加油聲此起彼落，激勵選手，讓賽事更加熱血沸騰。

市長魏嘉彥表示，市公所重視各項運動發展，看到許多的好手來參加，並透過比賽互相交流，期許大家年年都來參加。

他提到，自上任市長以來，持續推動「運動城市」，辦理各項運動，期許提升各層級選手技術水準，市公所也會持續營造優質友善的運動環境，並積極支持與推展各項運動，帶動全民運動風氣。