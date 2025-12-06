花蓮市長盃軟式網球錦標賽開打 各路好手以球會友

花蓮市公所舉辦「一一四年花蓮市長盃軟式網球錦標賽」，吸引逾一百三十名選手同場較勁。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

為推動城市運動風氣，花蓮市公所六日舉辦「一一四年花蓮市長盃軟式網球錦標賽」，六、七兩天在花蓮縣立網球場熱鬧開打，吸引逾一百三十名選手同場較勁。

花蓮市長魏嘉彥到場鼓勵選手展現實力、爭取佳績，同時感謝花蓮縣體育會軟式網球委員會、花蓮縣運動交流發展協會與市公所攜手合作，共同打造運動城市。

花蓮市公所指出，花蓮市長盃軟式網球錦標賽參賽選手年齡層橫跨老中青三代，賽事分組為小學組、國中組、公開男女組、壯年組及長青組，顯示網球運動老少咸宜，不分年齡都能盡情享受其中。

廣告 廣告

魏嘉彥表示，公所重視各項運動發展，看到許多好手報名參加，並透過比賽相互交流，期許大家年年都來參加。他提到，自上任市長以來，持續推動「運動城市」，辦理各項運動，期許提升各層級選手技術水準，市公所也會持續營造優質友善的運動環境，並積極支持與推展各項運動，帶動全民運動風氣。

花蓮縣運動交流發展協會理事長林頞表示，感謝花蓮市公所的支持，讓熱愛軟式網球的好手以球會友，球員能夠在賽事中好好發揮，希望選手們都能盡情享受比賽。