花蓮市長盃陀螺比賽熱鬧登場 人氣滿滿

「市長盃陀螺比賽」熱鬧登場，吸引許多親子家庭與陀螺同好一早就到場報到。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市公所攜手華泰玩具花蓮店舉辦的「市長盃陀螺比賽」熱鬧登場，吸引許多親子家庭與陀螺同好一早就到場報到。孩子們專注盯著場內陀螺的動向，家長們在一旁加油打氣，現場氣氛既緊張又充滿歡樂。

不少家長表示，小時候玩過陀螺，沒想到長大後能陪著孩子一起參賽，彷彿重新回到童年時光。孩子們則興奮地分享自己的戰術與招式，彼此切磋、互相鼓勵，讓比賽不只是競爭，更是一場交流與陪伴。

花蓮市長魏嘉彥表示，看到這麼多家庭一起投入比賽，他表示非常感動。他說，陀螺活動不分年齡，最重要的是讓大家能在遊戲中找回快樂，也在互動中拉近親子距離，讓花蓮成為一座充滿笑聲與溫暖的城市。

廣告 廣告

市公所表示，除了陀螺比賽外活動現場同時設有市立圖書館推廣攤位，許多民眾趁著空檔辦理借閱證，還能獲得精美小禮物，小朋友拿到禮品時開心的表情，也成為現場另一道可愛風景。

華泰玩具花蓮店表示，此次透過市長盃陀螺比賽，讓陀螺玩家有一個交流的平台，不管是高手還是新手，都能在這裡玩得盡興、交到朋友，一起感受陀螺競技的魅力。

華泰玩具指出，此次陀螺賽事活動現場下午還安排寶可夢卡牌新手教學，現場也有特色市集攤位，集結花蓮在地商家好吃好玩的內容，讓市民朋友不只看比賽，更能輕鬆逛逛、享受美食，度過充實又開心的一天。