花蓮市長盃陀螺賽1/31登場 邀大小朋友同樂

花蓮市公所攜手華泰玩具花蓮店，共同舉辦「市長盃陀螺比賽」，活動將於1月31日上午10點在花蓮市中正體育館（花蓮縣花蓮市公園路53號）熱血登場（見圖）。陀螺是許多人共同的童年回憶，透過戰鬥陀螺競賽，不僅能讓大小朋友一同回味過往時光，也能在刺激精彩的賽程中增進彼此情誼。本次活動中更邀請到許多專業玩家到場參與與交流，賽事精彩可期，歡迎市民朋友踴躍前往觀賽。

花蓮市長魏嘉彥表示，陀螺活動老少咸宜，不分年齡都能參與其中，透過戰鬥陀螺的交流與對戰，讓大家在歡樂氛圍中找回童年記憶，也凝聚親子情感與社群互動。市長也誠摯邀請市民朋友於1月31日上午10點一同到場觀賽，共同感受陀螺競賽的熱血與樂趣。活動當天，民眾只要至現場圖書館攤位辦理借閱證，即可獲得精美小禮品，數量有限，送完為止。

廣告 廣告

華泰玩具花蓮店指出，此次活動的舉辦是希望為陀螺同好打造一個交流與切磋的平台，不論是經驗豐富的專業玩家，或是初次接觸陀螺的大小朋友，都能透過比賽一決高下、盡情享受競技樂趣，邀請大家一起熱血參與。

此外，活動當天下午另規劃寶可夢卡牌新手教學活動，現場同時設有市集攤位，並特別邀請多家花蓮知名商家共襄盛舉，集結好吃、好喝、又好玩的特色攤位，讓市民朋友在觀賽之餘，也能享受豐富多元的休閒體驗，輕鬆度過充實又歡樂的一天。