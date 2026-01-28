花蓮市長魏嘉彥力挺花蓮婦女會 攜手推廣社會公益

花蓮市婦女會晚間舉辦公益講座活動，花蓮市長魏嘉彥特別到場參與，與婦女會姊妹們一同關心現代社會重要議題（見圖）。這次講座以「從愛出發，數位性別暴力」為主題，邀請衛生福利部社區防暴講師李青靜老師擔任主講，透過深入淺出的分享，提升大家對數位性別暴力的認識與防治意識，避免在如今的網路社群中遭受危害。

魏嘉彥市長表示，花蓮市婦女會長期投入公益服務，無論是在關懷弱勢、婦女成長或社會安全網的推動上，都扮演相當重要的角色，市公所對婦女會所舉辦的各項活動給予高度肯定，未來也將持續支持婦女會的各類課程開辦，攜手打造更友善、安全的生活環境。

廣告 廣告

花蓮市婦女會理事長游淑賢感謝花蓮市公所長期以來對婦女會姊妹們的鼓勵與支持，讓婦女會能夠穩定推動各項公益行動，也期盼透過講座與實際行動，讓更多人重視婦女與家庭的安全與權益。

活動中同時舉行受助婦女捐贈儀式，傳遞對弱勢家庭的溫暖與關懷，並特別表揚熱心協助婦女會各項體力活動的「旺青男志工」，感謝他們無私付出，成為婦女會最堅強的後盾。

魏嘉賢議員出席參與，他說到，無論過去擔任市長或議員期間，都與婦女會保持良好互動，感謝婦女會姊妹們長期熱心公益，經常與市公所合作推廣照顧弱勢的相關活動，為地方注入正向力量。

魏嘉彥市長特別發送花蓮市公所春聯及前總統馬英九春聯，讓現場民眾驚喜不已，在溫馨歡樂的氣氛中合影留念，為活動畫下圓滿句點。