花蓮市開設族語認證班「說族語，根在心底」扎根文化

花蓮市公所特別開設族語認證班，期盼透過系統化學習，提升原住民族語言使用率，讓族語成為生活中自然流動的語言。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市公所表示，為深化族語扎根以「說族語，根在心底」為核心理念，特別開設族語認證班，期盼透過系統化學習，提升原住民族語言使用率，讓族語成為生活中自然流動的語言，課程涵蓋阿美語及太魯閣語。

花蓮市公所指出，凡具花蓮縣原住民族身分者皆可報名參加，報名期限自即日起至二月二十六日止，南勢阿美語及太魯閣語課程皆採線上報名，報名網址為 https://reurl.cc/nlKYve。花蓮市長魏嘉彥呼籲族人鄉親把握學習契機，透過族語找回文化根源，讓語言成為連結世代情感的重要橋梁。

魏嘉彥表示，花蓮是一座多元族群共生的城市，每一種語言都承載著族群的歷史記憶與文化底蘊「說族語，不只是溝通，更是一種認同，根就在心底，市政團隊多年來持續推動族語復振工作，除每年開設原住民族語及客語認證班外，也透過多元活動與生活化方式，讓族語走進日常、融入生活。

魏嘉彥出，公所去年的族語認證班中，成功協助十九位族人朋友取得認證資格，其中初級四人、中級十二人、中高級三人；尤其報考太魯閣族語的學員，更在中級認證考試中榮獲榜首佳績，展現族語學習的豐碩成果，期盼今年能吸引更多族人加入學習行列，讓族語在花蓮持續發聲、生根茁壯。

公所表示，今年課程將由族語講師曾郁凌（阿美語）及黃麗俐（太魯閣語）授課，除教授實用的日常會話外，亦將針對族語認證考試題型進行重點訓練，並結合「族語E樂園」數位學習平台，協助學員循序累積實力，在學習與認證中，重新找回屬於自己的語言根源。