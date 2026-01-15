花蓮平和國小畢業挑戰 單車壯遊花東

師生單車壯遊

讓畢業生擁有難忘的「畢業成長禮」，花蓮縣立平和國小規劃「114學年度畢業生單車挑戰壯遊」，今（15）日從學校出發後，一路往南，經過林田山、松浦等，終點抵達池上，明（16）日再從臺鐵池上車站，採「人車共乘」方式返回。

學校表示，希望透過長距離的騎乘，讓學生在畢業前，接受意志力的試鍊，將挑戰困境的精神，轉化為未來成長的養分。而花蓮美侖山扶輪社也以單車方式，一路陪伴畢業班8名學生與老師，以實際行動為即將畢業的學子加油打氣。