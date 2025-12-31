花蓮年土地現值「持平」 地王連莊中山、中正路口

花蓮公告土地現值評議通過，地王還是位於中山路、中正路口（摩瑪運動流行鞋店）。（王志偉攝）

花蓮縣明年公告土地現值經花蓮縣地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值及公告地價呈現「持平」，其中「地王」仍由花蓮市中山路與中正路口奪冠，為每平方公尺41.9萬元，每坪約138.7萬元；另外不動產買賣交易量略有減少，成交量以吉安鄉最多。

縣府地政處統計，115年地價調查作業期間（113年9月2日至114年9月1日）全縣買賣登記案件數總計3921件，較去年同期減少624件，減少幅度為13.73％。

地政處說，交易案件主要集中花蓮市、吉安鄉及新城鄉「大花蓮生活圈」，各鄉鎮市交易量雖略有減少，成交價格仍維持穩定，全縣不動產交易市場表現「量縮價穩」趨勢。

廣告 廣告

其中，以吉安鄉成交量較為平穩，主要該鄉仍有較多新成屋完成過戶登記，且中古屋交易量亦為穩定，中、南區鄉鎮整體交易量亦略減少，萬榮鄉成交量則有增加，主要交易型態則為非都市土地之農牧用地。

此外，因中、南區非都市土地之「更正編定」、「變更編定」案件及「地籍圖重測」所產生的新登記土地影響，全縣建地面積總額較114年期、113年期增加，致本縣115年期公告土地現值及公告地價之總額皆較前期有小幅度之增加。

地政處長饒忠表示，115年期公告土地現值及公告地價，經地價評議委員會考量全縣地價變動情形、社會經濟狀況、民眾稅賦負擔能力及地方財政情形等因素後，全縣公告土地現值及公告地價與前期相比呈現「持平」，最新公告土地現值及公告地價，將於115年1月1日公告。

更多中時新聞網報導

NBA》巴恩斯雙廿大三元 暴龍咬勇士

2025台灣體壇10大新聞回顧》全壘打王林智勝 開轟告別中職

2025台灣體壇10大新聞回顧》林書豪率國王衛冕 光榮引退