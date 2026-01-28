花蓮年貨大街 打造年節採買親子同樂盛會

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）春節將到，花蓮縣政府推出年貨大街，將於2月11日至15日在日出大道登場，主題為「幸福遊樂園」，串聯太平洋燈會與東大門夜市，打造兼具年節採買、親子同樂與觀光消費盛會。

縣府今天下午舉行記者會，宣告有近百商家進駐，匯集產地直送的豐富年貨，並推出多項消費回饋與抽獎活動。

縣長徐榛蔚表示，回顧過去一年，花蓮歷經風雨與挑戰，最值得珍惜的是鄉親彼此扶持的力量，以及第一線工作夥伴的用心付出。正因為大家一路相伴，花蓮才能在新春到來之際，再次用充滿年味與歡笑的活動，迎接團圓與希望。

縣府也藉由花蓮年貨大街，向所有支持在地、守護花蓮的人表達誠摯感謝，期待鄉親安心採買、歡喜相聚，把感謝化成祝福，一起迎接充滿活力與期待的馬年新春。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，方便鄉親年節採買，年貨大街特別規劃「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」4大主題區，讓民眾在充滿遊樂園氛圍的街區中輕鬆選購年貨。

活動期間除發送限量折價券紅包外，現場消費滿新台幣250元即可獲得摸彩券與遊戲券，每日皆有機會抽中花蓮－韓國來回機票、飯店住宿券、團圓年菜組等好禮；活動最終日加碼抽獎禮品，包括iPhone 17、Switch遊戲機、無線藍牙喇叭等大獎，為活動增添驚喜。

除年貨採買外，活動現場融入多元親子互動體驗，特別設置「旋轉木馬遊樂區」，並規劃手作體驗與親子藝文共融繪畫比賽，讓孩子盡情發揮創意，大人安心選購年貨。（編輯：陳清芳）1150128