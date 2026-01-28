花蓮年貨大街2／11開賣！4大主題區一次買足

今年年貨大街規劃4大展售區。今天活動宣傳展示新鮮年貨。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮年貨大街將於2月11日起至15日一連5天開賣，在日出大道重慶路至南京街段，有近百家優質攤商進駐，規劃4大主題區，讓消費者「一次買足」，活動期間還加碼抽獎等活動；現場也安排親子互動體驗及藝文共融繪畫比賽，增添年節氣氛。

花蓮年貨大街行之多年，縣府每年廣邀優質年貨業者進駐，匯集產地直送的豐富年貨，廣受民眾好評。今年以「幸福遊樂園」為主題，結合臨近東大門夜市與太平洋燈會活動，兼具年節採買、親子同樂與觀光消費。

花蓮縣長徐榛蔚邀請民眾一同到年貨大街採辦年貨。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府農業處長陳淑雯表示，今年規劃「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」4大主題區，讓民眾在充滿遊樂園氛圍的街區中，輕鬆選購年節所需。

活動期間除發送限量折價券紅包外，現場消費 滿250元，即可獲得摸彩券與遊戲券，每日皆有機會抽中花蓮－韓國來回機票、飯店住宿券、團圓年菜組 等豐富好禮；活動最終日更將加碼抽出 iPhone 17、Switch遊樂器及無線藍牙喇叭等大獎，為年節採買增添驚喜。

除年貨採買外，活動現場亦融入多元親子互動體驗，設置夢幻的「旋轉木馬遊樂區」，並規劃手作體驗與親子藝文共融繪畫比賽，讓孩子盡情發揮創意，大人安心選購年貨，讓年節採買成為全家共享的美好回憶。

縣長徐榛蔚表示，過去一年花蓮歷經風雨與挑戰，縣府藉由花蓮年貨大街，向所有支持在地、守護花蓮的人表達誠摯感謝，期待鄉親在熟悉的街道上安心採買、歡喜相聚，迎接充滿希望的馬年新春。

