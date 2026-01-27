花蓮幸福午食券守護弱勢學童 寒假營養午餐不斷炊

花蓮縣政府推出的「幸福午食券」，讓花蓮近4千經濟弱勢學童，營養午餐不斷炊。（圖：花蓮縣政府提供）

為照顧經濟弱勢學童，花蓮縣政府持續推動「幸福午食券」措施，讓全縣近4,000名學童於寒假期間，仍能獲得營養均衡的午餐，減輕家庭負擔。

花蓮縣自民國99年起實施學校免費午餐政策，但寒暑假期間廚房暫停供餐。為使照顧不中斷，縣府發放午餐券，供學童於合作超商、便當店或到校兌換餐點。縣長徐榛蔚表示，近年歷經地震與洪災，部分家庭生計受影響，縣府將持續以教育與社福資源支持孩子安心成長。

今年徐榛蔚縣長將額度調高為80元。（圖：花蓮縣政府提供）

教育處說明，自111年暑假起，午餐補助已調升至每餐80元，並擴大補助對象。除低收、中低收入戶學生外，自112年起納入家庭突發變故及經導師認定有需求者，讓更多學童受惠。學生無論寒假是否到校，只要有需求皆可申請，由學校製發餐券，各校也得依地區特性彈性供餐。

此政策不僅確保學童假期營養，也減輕家長餐食支出與照顧壓力，讓家庭能兼顧經濟與子女照顧。縣府將持續關注弱勢學童需求，滾動檢討相關福利，打造更安心的成長環境。（梁國榮報導）