花蓮廚餘暫堆鳳林環科園區 上千桶廚餘待去化

為了要解花蓮廚餘到底堆置的有多嚴重，縣議會保安小組特別前往花蓮環保科技園區勘查，只見現場已累積上千桶、共400多公噸的廚餘，數量相當驚人。

花蓮縣環保局長饒慶隆指出，「這邊都是災區啦，可是這邊廚餘場道路，我們有把它清出來，我們自己全縣的廚餘要處理。」

環保局強調，馬太鞍溪洪災後大量泥沙沖入環保科技園區，造成設備受損廚餘場停擺數週，加上全國禁用廚餘養豬後，原本要外送到屏東的廚餘也無法繼續，才因此累積。

花蓮縣環保局廢棄物管理科長潘春燕說明，「那我們目前規劃在半年內會興設2套的快速發酵設備，跟一套的黑水虻的生物處裡模式，來協助我們全縣的廚餘去化能力。」

但縣議員則是認為，2027年之後全國都將禁用廚餘養豬，因此花蓮將面臨的是該如何全面去化，加上廚餘處理費用讓業者備感壓力，要求縣府必須重視。

花蓮縣議員胡仁順指出，「目前坊間收廚餘業者大約跟餐廳業者收費是1公斤1.5元至2元左右，你送到環科以之前的計價方式要到1公斤2.5元以上，那當然這中間還不包含人事成本、運輸成本等等。」

收廚餘業者回應，「我們也不知道現在收費到底要怎麼計價，只能一直載下去，心裡就會覺得哇已經1000多桶在那邊了，那根本就不知道到底要付多少錢。」

環保局表示，花蓮的廚餘量家戶1天是21公噸，事業廚餘量1天約40公噸，目前環科修復後1天能處理廚餘的量約30公噸，收費標準會再重新評估定價方式。