花蓮建設被總預算卡住?傅崐萁轟政院造謠 張惇涵神回「這句」狠打臉

圖為行政院秘書長張惇涵(右4)上午率中選會主委被提名人游盈隆(左4)、副主委被提名人胡博硯(右2)、委員被提名人黃文玲(右1)、陳宗義(右3)、李禮仲(左3)、蘇子喬(左2)、蘇家宏(左1)拜會民眾黨立院黨團。(記者陳逸寬攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院秘書長張惇涵今日下午陪同中選會委員被提名人拜會立法院國民黨團，國民黨團總召傅崐萁於會中開嗆，行政院是國內最大的造謠中心，有媒體問他，花東鐵路雙軌電氣化被總預算卡住，這是已核定、延續性的計畫，根本不會有被卡住的問題；張惇涵則當場回應，「總召這不是謠言，跟您報告，雖然是延續性的計畫，但新增28億元被卡住。」

藍白提出包含TPASS在內的115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，行政院昨指出，新興計畫這718億元之外的所有預算也都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都在總預算案當中。

張惇涵與行政院副秘書長阮昭雄，今日下午陪同中選會委員被提名人游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義，拜會立法院國民黨團，表定3點20分會面，但所有人都到場以後，在會議室多等了5分鐘，傅崐萁才現身。

傅崐萁表示，賴清德總統就任1年8個月以來，把朝野協商的門關起來，一意孤行，唯獨此次中選會人事，是經過朝野共同推薦，再交由立法院審議。他強調，朝野必須集合共同的力量為國人打拚，在面臨國外空前挑戰的時刻，執政黨更應該與在野黨一起同心協力，在野是執政黨的後盾，一同為國人爭取最大的權益。

傅崐萁說，卓揆要求與在野黨辯論，隨時恭候，馬年馬到成功，放馬過來也沒關係，朝野要有更多公開的溝通，真理越辯越明，讓國人充分了解。他更表示，行政院是國內最大的造謠中心，有媒體問他，花東鐵路雙軌電氣化被總預算卡住，這是已核定延續性的計畫，根本不會有被卡住的問題，居然還在不斷散佈謠言。

張惇涵也當場回應，「總召這不是謠言，跟您報告，雖然是延續性的計畫，但新增28億元被卡住。」張惇涵表示，溝通的門與心胸一直敞開，朝野合作才能往前走，也希望總召對台灣有信心，護國神山的主峰，永遠都會在台灣，只是國力向外延伸，這兩天台股創下史上新高，收盤將近3萬2千點，就是最好的證明。

張惇涵強調，無論朝野如何競爭，最重要的是為國人共同合作，盼接下來中選會人事的審議過程理性、如期，讓每一個台灣人的公民權都能得到最好的保障，今年底的九合一大選選務順利圓滿。

