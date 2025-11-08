花蓮強震中繼組合屋落成 預計12月開放入住
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）0403強震災後逾1年，花蓮縣府規劃2種中繼宅，提供重建階段居住，由紅十字會捐贈的組合屋今天落成，也加碼家具跟家電，讓災民輕鬆入住，將開放災民選屋，預計12月入住。
紅十字會總會長潘維大於落成典禮致詞表示，震災發生後第一時間啟動援助機制，後續與縣府合作規劃中繼安置方案，看到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，希望給災民安定的開始。
由花蓮縣府與紅十字會合作的中繼宅組合屋，位在花蓮市美崙林園公園旁，共有2種房型，15戶單房型室內面積10.9坪，15戶雙房型室內面積12.7坪。
花蓮縣府感謝紅十字會捐助新台幣2800萬元建屋經費，還加碼家具跟家電，每戶都配有冷氣、流理台、雙口IH爐、洗衣機、冰箱、窗人床組、沙發及衣櫃等，讓災民可安心入住。
花蓮縣府建設處除了興建組合屋，也配合興闢區內通路及排水設施，每戶門前都有寬敞停車空間。
花蓮縣府建設處表示，規劃15日下午辦理選屋，待簽約及點交等行政作業完成後，預計12月讓災民陸續搬遷入住。
另外，花蓮市廣東街與信義街口約1000坪空地，由慈濟基金會援建的中繼永久屋，為地上5層的RC建物，有112間單間套房、32間2房，共144戶，已於9月竣工，接下來將供災民選擇入住。（編輯：李亨山）1141108
