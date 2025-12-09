花蓮強震天王星大樓倒塌造成1死 花檢起訴建商求重刑

天王星大樓在去年因地震倒塌。資料照。花蓮縣政府提供



去年4月3日花蓮規模7.2強震，造成天王星大樓嚴重傾斜，1名康姓住戶遭土石壓砸死亡，花蓮地檢署立即組成專案小組，在調查1年多後認定該大樓設計不良、且建築物柱兩端箍筋間距偏大、主筋搭接長度不足約30％，使鋼筋強度僅能發揮70％，嚴重影響建築結構安全，因此認為建造大樓的長弘公司負責人陳銘達涉犯過失致死罪，依法起訴，並求處重刑。至於設計大樓的建築師曹雲生，因為傳拘無著，檢察官已對他發布通緝。

1984年間，長弘公司選擇在花蓮縣花蓮市北濱段，打算興建地下1、地上9層，供多數人使用之建築物，並取名為「天王星大樓」，依照當時規定，應由建築師設計、監造，並由依法登記開業的營造廠商承造，由於天王星大樓為5層以上供公眾使用的建築物，必須須檢附「地質鑽探報告書」及「結構計算書」，長弘公司因此委託曹雲生建築師簽證，同時委託陳姓土木技師(已殁，另外不起訴處分)出具結構計算書，再由曹雲生在該結構計算書上簽證。

廣告 廣告

天王星大樓結構計算及設計缺失

然而陳姓土木技師在製作結構計算書時，竟疏未注意，未恪遵《建築技術規則》，結構計算書採用的靜載重低估34.2％（達 1189 噸），水平地震橫力亦少算28.4％（達 127 噸），另外比對建築圖說，計算書中計算所採之一樓高度 3.6m，與建築圖說 4.5m 不符（少算0.9m），直接造成一樓樑、柱配筋不足。

而曹雲生對於陳姓土木技師製作的天王星大樓結構計算書，本應注意查核並進行合理分析，依所規定的需要強度設計，就建築物構造的靜載重應按實核計，並於結構計算書上詳載，但曹雲生竟疏未注意，直接在該結構計算書上簽證，導致該結構計算書有明顯錯誤。

天王星大樓承造缺失

身為營造商長弘公司負責人陳銘達，應知建築營造屬專業工程，必須依法監督所屬的員工、工地主任及包商，在施作時必須依照核定工程圖樣及說明書、施工圖說施工，所以為了達成設計規定的品質要求，都必須詳細載明施工說明

書中，以防止因施工不良遇地震致建物倒塌等危險發生。

然而陳銘達卻疏於注意，未確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，又疏未注意確實到場勘驗查核施工狀況，以致於天王星大樓於竣工前，發生建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說為10cm，施作成15cm）及主筋搭接長度不足約30％，使鋼筋強度僅能發揮70％，有降低結構強度暨耐震能力的違誤，而有影響建築結構安全施工錯誤的過失。

花蓮地檢署已組成戰鬥團隊，24小時守候在天王星大樓隨時進行採證。資料照。花蓮地檢署提供

去年4月3日花蓮縣近海發生規模7.2 之地震及所陸續發生餘震，天王星大樓因為結構計算、設計及承造等缺失，造成天王星大樓1樓柱先破壞，又於同日8時11分許，建築物抗震能力不足向南傾斜倒塌，導致康姓住戶在天王星大樓的1樓處遭土石壓砸壓迫胸部，創傷性窒息死亡。

花蓮地檢署檢察官江昂軒進入天王星大樓內部勘驗。資料照。花蓮地檢署提供

事發後，花蓮地檢署立即召開專案會議，由檢察官江昂軒指揮檢察事務官，向花蓮縣府調取各項建築圖資，同時會同花蓮縣警局、消防局及土木技師進行大樓逐層之混凝土鑽心及鋼筋取樣作業，在調查1年多後，認為建商長弘公司的負責人陳銘達涉犯過失致死罪，依法起訴。另外建築師曹雲生早已移民，檢察官因傳拘無著，已對他發布通緝。至於長弘公司的謝姓經理、陳姓土木技師，因已死亡，檢察官將2人處分不起訴。

檢察官審酌陳銘達身為張弘公司負責人，卻輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，亦造成施工時，原可監督把關建物安全的機制遭架空，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡的謝姓經理，未見悔意，請對被告從重量刑，以示懲儆。

更多太報報導

注意！立院三讀車輛噪音超標可重罰3.6萬 屢犯情節重大吊扣牌照

恐怖跟蹤騷擾！金曲歌后高雄演出遇新加坡狂粉 她遭逮收押畫面曝

藍選將遭爆國小霸凌特教生！涉潑水、推擠、吐口水 本尊回應了