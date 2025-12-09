花蓮強震天王星大樓倒塌釀1死 檢方起訴建商

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮市天王星大樓在0403強震嚴重傾斜倒塌，造成大樓住戶康老師不幸罹難。檢方認為營造公司陳姓負責人犯後推諉責任未見悔意，依涉犯刑法過失致死罪嫌起訴，並請求從重量刑。

2024年4月花蓮發生大地震，花蓮地方檢察署今天發布新聞稿表示，天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，造成1樓柱先破壞，又因建築物抗震能力不足向南傾斜倒塌，致住戶康女在大樓1樓處遭土石壓砸壓迫胸部，造成創傷性窒息死亡。

起訴書指出，陳男於民國73年間擇定花蓮市北濱段一塊土地，興建地下1層、地上9層建築物，取名「天王星大樓」，依當時建築法須檢附「地質鑽探報告書」及「結構計算書」，因此委由曹姓建築師簽證擔任天王星大樓建案的設計人、監造人，並委由陳姓土木技師進行結構計算，再由曹姓建築師在結構計算書上簽證。

結構計算書採用的靜載重低估34.2%（達1189噸），水平地震橫力也少算28.4%（達127噸），另經比對建築圖說，計算書中計算所採得一樓高度3.6公尺，與建築圖說4.5公尺不符，直接造成一樓梁、柱配筋不足。

有關承造缺失的部分，檢方認為，被告未確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，又疏未注意確實到場勘驗查核施工狀況，致所施工完成之天王星大樓於竣工前，發生建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說為10cm，施作成15cm）及主筋搭接長度不足約30%，使鋼筋強度僅能發揮70%，有降低結構強度暨耐震能力之違誤，而有影響建築結構安全施工錯誤之過失。

花蓮地方檢察署指出，陳姓營造公司負責人、謝姓經理、曹姓建築師和陳姓土木技師都有嚴重疏失，而謝姓經理、陳姓土木技師2人已過世，曹則另行通緝。

檢方認為陳姓被告為公司負責人，輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，也造成施工時，原可監督把關建物安全的機制遭架空，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡的公司謝姓經理等人，未見悔意，請求法官從重量刑。（編輯：黃名璽）1141209