花蓮強震天王星大樓瞬傾倒壓死女師…「鋼筋強度僅70％」惡建商遭起訴

社會中心／花蓮報導

花蓮去年4月3日發生規模7.2強震，「天王星大樓」因此傾斜坍塌，造成一名康姓女教師身亡。（圖／資料照）

花蓮去年4月3日上午發生規模7.2強震，導致花蓮縣各地陸續傳出災情，包括位於軒轅路、中山路口的「天王星大樓」傾斜坍塌，導致一名康姓女老師為救愛貓不幸罹難。花蓮檢調追查後，發現建築物一樓樑柱有配筋不足、設計不良、偷工減料等問題，且營造公司陳姓負責人也輕忽怠慢管理建築業務，致建物施工有重大瑕疵，且犯後不見悔意。檢方今（9）日依過失致死罪嫌對陳男提起公訴，至於負責設計的曹姓建築師因移民國外多年，檢方則對他發布通緝。

起訴書指出，陳姓營建商、謝姓經理（已死亡）於1984年間在花蓮市北濱段興建地下1層、地上9層的「天王星大樓」，並依法分別委託建築師事務所負責人曹男擔任建案設計人和監造人，陳姓土木技師（已死亡）則被委託計算結構，在出具結構計算書後，再由曹男在該結構計算書上簽證。

檢調經由土木專業鑑定、調查發現，陳男在製作結構計算書時，竟未遵循建築技術規則，結構計算書採用的靜載重低估34.2％（達1189噸），水平地震橫力也少算28.4％（達127噸），另經比對建築圖說，發現計算書中計算所採一樓高度3.6m與建築圖說4.5m不符（少算 0.9m），造成1樓梁、柱配筋不足。曹男也因疏未注意及此，直接該結構計算書上簽證，導致建物結構計算書有明顯錯誤。

至於陳姓營造商身為公司負責人，明知建築營造屬專業工程，理應依照核定工程圖樣及說明書、施工圖說施工，卻未確實監督員工、工地主任及包商等人依圖說及規定施工，更未確實到場勘驗查核施工狀況，致天王星大樓於竣工前，發生建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說為10cm，施作成15cm）及主筋搭接長度不足約30％，使鋼筋強度僅能發揮70％，有降低結構強度暨耐震能力的違誤影響建築結構安全施工錯誤的過失。

在一連串的建築疏忽及怠慢，讓「天王星大樓」於去年4月3日7時58分的7.2強震中，1樓柱率先被震壞，經過13分後建物直接向南傾斜倒塌，當天上午9時30分許，天王星大樓因已經傾斜45度，讓搜救人員難以進入，只能先使用雲梯車從窗戶陸續救援受困住戶；當天下午15時許，消防署從天王星大樓救出22人，最後一名康姓女教師則在廢土堆中被尋獲，但人已經死亡。

檢方指出，謝姓經理及陳姓土木技師均已過世，故以不起訴處分，曹姓建築師則因未到案已被通緝。此外，檢方認為陳姓營造公司負責人，因輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，也造成施工時，原可監督把關建物安全之機制遭架空，造成康女死亡及數百人無家可歸，且犯後矢口否認犯行，甚至將責任推給早已死亡的謝姓經理、陳姓土木技師，未見悔意，除依過失致死罪嫌提起公訴，也請求法官從重量刑，以示懲儆。

