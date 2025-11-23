花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關
花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。
花蓮縣政治板塊向來是「藍大於綠」，隨著徐榛蔚即將卸任，其夫傅崐萁是否回鍋參選引發地方政壇熱議。據《中時新聞網》報導，徐、傅有2位屬意接班人選，一是吉安鄉長游淑貞，另一位為「友傅」的新城鄉長何禮臺；其中游淑貞積極協助反罷免，又有準備動作。
報導並指，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，其實黨內做過幾波民調，除花蓮市還要再努力外，各鄉鎮都很肯定游淑貞。而依黨內規定，魏嘉賢、張峻若想申請回黨爭取提名，已經來不及，因此兩人回黨機率低；至於傅崐萁是否回鍋參選？盧說不會，傅並無表態。
不過，曾任花蓮市長的現任議員魏嘉賢早已積極佈署，雖然他2022年違紀參選縣議員遭國民黨撤銷黨籍，但魏家在花蓮地方具有相當的選舉能量，與綠營地方勢力交好，對想要接班的游淑貞形成不小的壓力。
另方面，因2022年違紀參選縣長遭國民黨開除的現任議長張峻，也在積極運作。尤其不論是大罷免期間，以及這次馬太鞍堰塞湖潰壩水淹光復鄉的救災期間，張峻都頻頻挑戰傅、徐，且與民進黨地方也保持友好關係。
綠營方面，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，花蓮被列艱困選區，黨內議員張美慧、胡仁順及外傳不分區立委沈伯洋都是優秀人選，但至今無接觸也不清楚意願；但與無黨籍甚至新興的第三勢力結盟都是選項，如何決定？現階段言之過早。
花蓮地方也推測，以綠營在花蓮採取「合縱策略」來看，即使民進黨真的不推自家人選，也有可能與魏家、張峻等第三勢力達成合作默契，一舉推翻藍營在「後山」的地盤。
延伸閱讀
從北海道到沖繩！陸媒：中日航線有12條已「完全停擺」
高市早苗民調破七成 網友質疑：日本那麼多人想要戰爭？
李在明G20峰會與中日領袖分別會晤 冀早日與習近平在京會面
其他人也在看
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 11 小時前
紐約女足封后遊行 曼哈頓下城今交通管制
紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)22日在NWSL總決賽中戰勝對手「華盛頓精神」隊(Washington S...世界日報World Journal ・ 52 分鐘前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 1 天前
缺工！ 「機器人」取代手工刀削麵 顧客曝：口感相同
高雄、屏東部分麵館為解決嚴重缺工問題，引進機器人取代手工刀削麵師傅，甚至有業者開設全自動無人麵館！這些機器人能精準削麵，效率堪比40年資歷老師傅，顧客驚訝口感與人工無異。業者花10幾萬元引進機器人後，一人即可同時處理多項工作，大幅減輕人力負擔！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
張嘉郡想選雲林縣長很難？鄭麗文緊抱：不會不會
九合一大選明年舉辦，雲林縣長張麗善明年將卸任，國民黨不分區立委張嘉郡日前表態「會積極爭取黨內提名參選縣長」。國民黨主席鄭麗文今（23日）早受訪表示，張麗善已為雲林縣展現不同風貌，希望能夠順利世代接棒。被追問是否會因黨內同志不支持她有所考量，她回應「不會不會」。自由時報 ・ 1 天前
堪比金馬獎！林映唯浪漫完婚 賈靜雯感性證婚「背後原因曝光」
特別感謝賈靜雯擔任證婚人的重要角色。林映唯透露，Richard當初疫情期間剛回到台北，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫度。她分享說：「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反擊AI假影片！王世堅自曝赴陸3原則：我會是「最後一個」
因質詢片段被改編成歌「沒出息」而在兩岸爆紅的民進黨立委王世堅，近日被AI偽造赴中國大陸拍片，他除了在臉書嚴正駁斥，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃」，昨（23日）出席活動也現身表示自身立場，「我王世堅會是最後一個」踏上中國大陸的台灣人！他並提出3個原則，認為兩岸才可能有善意的交流。中時新聞網 ・ 2 小時前
G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。中央社 ・ 1 天前
子瑜等10年回家開唱！蔡英文喊河道被洗版 揪他藍髮應援TWICE
韓國人氣女團TWICE本週末（22日、23日）唱進台灣，獻出出道10年的第一次，尤其團內有著台灣成員子瑜，讓陪著TWICE走過10年的ONCE（粉絲名）備感意義。而這次除了高雄市長陳其邁做足城市行銷力挺，前總統蔡英文也有感而發，今（23日）在Threads發文。鏡報 ・ 1 天前
防範中國稀土勒索 高市早苗籲國際合作建立韌性可靠供應鏈
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗昨（23）日在南非約翰尼斯堡參加二十國集團（G20）高峰會，呼籲國際社會針對關鍵礦產「各國共同努力，建構具有韌性和可靠性的供應鏈」。 2010年代初期，中國船艦闖入釣魚台海域遭日方扣押，北京曾切斷稀土供應。日本迅速採取回收舊電腦、手機等產品內的稀土金屬，並研發不須稀土的磁鐵，以及開發其他進口管道，晚近幾年對中國稀土的倚賴已經降到六成。 《產經新聞》報導，高市早苗考量中國可能對日本實施稀土禁運，希望加強與包括非洲國家在內的資源豐富國家的合作關係，這些國家這兩天也參加了此次G20峰會。 高市早苗指出，約佔全球產量70%的中國正利用其對稀土的禁運作為外交籌碼，並強調「國際社會對關鍵礦產的出口管製表示關切」。她強調，應避免關鍵礦產供應鏈過度集中，並呼籲「各國共同努力，建構具有韌性和可靠性的供應鏈」。查看原文更多Newtalk新聞報導中國駐日使館引《聯合國憲章》傻嗆「有權直接對日動武」遭狠打臉不受中國影響！高市早苗民調穩定 50歲以下高達7成相挺新頭殼 ・ 4 小時前
中日冰點又掀釣魚台 日13年前嗆「翻桌」今仍強硬
中日冰點又掀釣魚台 日13年前嗆「翻桌」今仍強硬EBC東森新聞 ・ 1 天前
新北選戰開跑已找地點掛看板？李四川連喊3次：沒有這回事
民進黨拍板提名立委蘇巧慧參戰新北市長選戰，藍白潛在人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及民眾黨主席黃國昌。不過，李四川今（24）日被問到傳出正在找設置看板的地點時強調，沒有這回事，不知道消息從哪裡來。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
公地放領 恐轉租設置光電場
賴清德總統宣布重啟公地放領，台南市有606筆土地、364名自耕農符合資格，雖可協助農二代正名身分、取得農漁登記證，卻也傳出部分農地與養殖地一旦私有化，恐轉租設置光電場。台南市地政局表示，公地放領的美意是落實農地農用，將待中央公告規定細節後配合辦理。中時新聞網 ・ 1 天前
花蓮太平洋溫泉季啟動 縣府邀鏟子超人旅遊泡湯
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮太平洋溫泉季開幕，昨晚舉辦池畔音樂會，宣告瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」年度療癒盛事啟動；縣府觀光處廣邀「鏟子超人」到花蓮多住幾晚，盼以旅遊繼續支持花蓮。中央社 ・ 1 天前
高市早苗G20狂見18領袖 與義總理熱情擁抱
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國不滿。在日中關係緊張升溫之際，南非22日舉行二十國集團（G20）領袖高峰會，日本與中國雙方會不會有互動成為焦...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
藍白整合？ 劉和然罕見表態「新北市長首要條件」
新北市竹林山觀音寺今（24）日舉行清潔車輛捐贈儀式，副市長劉和然出席典禮。面對藍白兩黨期待在明年3月完成各縣市選舉整合的討論，劉和然少見地對新北市長選戰表態，強調「了解新北、扎根新北」是未來市長的首要條件，更點名中央12席立委要為新北爭取財劃法公平分配，並呼籲已宣布參選市長的立委蘇巧慧「不要讓黨意大於新北市民權益」。中時新聞網 ・ 3 小時前
催生首位女縣長 勝選關鍵有二
明年金門縣長選舉之爭逐漸浮出檯面，國民黨立委陳玉珍兼任金門縣黨部主委，掌握選舉布局；前縣長楊鎮浯近期動作頻頻，再爭縣長大位意圖明顯，一旦同為藍營的2位金門政壇重量級人物「網內互打」，內部整合與尋求宗族支持將是勝選關鍵。中時新聞網 ・ 11 小時前
日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗挺台立場堅定，先前提出「台灣有事，日本有事」一說，並多次表態「不會撤回」該說法；不過此舉讓中國當局氣得直跳腳，不僅喊話中國公民「暫勿前往日本」、對日本水產祭出禁令，中國駐聯合國常代傅聰更致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），宣稱日方若以武力介入台海，將行使自衛權。對此，外交部今（23）日強硬回擊，中國惡意誤導國際視聽。民視 ・ 22 小時前
台東成功鎮農會三仙台臍橙節 推廣優質臍橙結合在地觀光
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為推廣在地農產行銷，台東縣成功鎮農會今(22)日舉行「2025台東縣成功鎮互傳媒 ・ 1 天前
花蓮洪災後2個月 芥菜種會串聯全台陪光復重建
（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）馬太鞍溪堰塞湖洪災2個月，基督教芥菜種會今天以「用愛串聯全台」行動，把祝福送進花蓮光復。單車隊載著禮物抵達馬太鞍長老教會，以美食、音樂會陪伴脆弱家庭走過重建路。中央社 ・ 1 天前