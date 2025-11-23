花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關

花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。

國民黨花蓮縣長徐榛蔚2年8年任期將屆滿，吉安鄉長游淑貞坦言「一直在準備」。（資料照／中時）

花蓮縣政治板塊向來是「藍大於綠」，隨著徐榛蔚即將卸任，其夫傅崐萁是否回鍋參選引發地方政壇熱議。據《中時新聞網》報導，徐、傅有2位屬意接班人選，一是吉安鄉長游淑貞，另一位為「友傅」的新城鄉長何禮臺；其中游淑貞積極協助反罷免，又有準備動作。

報導並指，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，其實黨內做過幾波民調，除花蓮市還要再努力外，各鄉鎮都很肯定游淑貞。而依黨內規定，魏嘉賢、張峻若想申請回黨爭取提名，已經來不及，因此兩人回黨機率低；至於傅崐萁是否回鍋參選？盧說不會，傅並無表態。

不過，曾任花蓮市長的現任議員魏嘉賢早已積極佈署，雖然他2022年違紀參選縣議員遭國民黨撤銷黨籍，但魏家在花蓮地方具有相當的選舉能量，與綠營地方勢力交好，對想要接班的游淑貞形成不小的壓力。

花蓮縣議員魏嘉賢。（翻攝自魏嘉賢臉書）

另方面，因2022年違紀參選縣長遭國民黨開除的現任議長張峻，也在積極運作。尤其不論是大罷免期間，以及這次馬太鞍堰塞湖潰壩水淹光復鄉的救災期間，張峻都頻頻挑戰傅、徐，且與民進黨地方也保持友好關係。

綠營方面，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，花蓮被列艱困選區，黨內議員張美慧、胡仁順及外傳不分區立委沈伯洋都是優秀人選，但至今無接觸也不清楚意願；但與無黨籍甚至新興的第三勢力結盟都是選項，如何決定？現階段言之過早。

花蓮地方也推測，以綠營在花蓮採取「合縱策略」來看，即使民進黨真的不推自家人選，也有可能與魏家、張峻等第三勢力達成合作默契，一舉推翻藍營在「後山」的地盤。

花蓮縣議長張峻。（翻攝自張峻臉書）

