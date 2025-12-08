花蓮循環再利用技術研討 導入AI與生物質技術

為推動資源循環零廢棄，鼓勵民間創新研發，並加速花蓮縣廢棄物資源化並提升地方回收處理效能，環境保護局日前舉辦「114年花蓮循環再利用技術研討與推廣媒合交流會」，邀集回收處理業者、生物質與塑膠再生廠、技術團隊及地方清潔單位共同參與推動花蓮循環處理技術與產業合作，促進跨領域鏈結。

環保局表示，近年花蓮面臨廢棄物量增加、雜質廢棄物難以去化等挑戰，透過技術導入、產業協作與場域示範，希望逐步改善地方處理困境，建立更具韌性的循環系統。技術研討交流會由工研院賴志紳經理分享 114年度循環技術成果，包括物料盤查、AI 分選技術導入與業者輔導等進展。

專題演講中，江叡涵博士進一步介紹AI光譜智慧分選技術，展示其在提升廢塑膠分選效率、降低雜質與強化再生料品質的應用成果；多智農技高美雯總經理則以生物質案例說明農業廢棄物如何透過技術轉換成高值化材料或能源，實現農廢循環；工研院材化所陳彥銘經理分享再生塑膠產業趨勢，協助業者掌握市場需求與材料規格；在專家座談與媒合交流中，各單位針對政府補助、技術落地需求與產業合作模式進行討論。

縣長徐榛蔚表示，花蓮正透過技術導入與產業串聯，逐步補齊地方循環鏈缺口。未來將持續推動多元廢棄物再利用模式，改善環境品質，同時吸引更多投資與合作，提升花蓮作為東部循環經濟示範區的永續形象，花蓮縣政府亦將積極結合地方產業與技術團隊，推廣永續生活模式，實現「永續是花蓮的日常」。

資料來源：花蓮縣環境保護局