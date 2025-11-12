花蓮必買名產推薦 吉安特色甜點黃金酥掀起宅配伴手禮新風潮

黃金酥不僅獲旅客喜愛，更是太魯閣晶英酒店指定合作的花蓮必吃甜點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

花蓮必買名產 風靡全台的吉安手工沙其馬

在花蓮，有一間默默走紅的吉安鄉甜點小店吳府其馬舖，靠著一塊塊金黃酥脆的沙其馬，成為許多遊客爭相搶購的花蓮伴手禮，更獲得太魯閣晶英酒店的青睞，被其譽為是「花蓮最好吃的沙其馬」。這間累積許多回頭客的台灣東部名產品牌，其實起源於創辦人吳老闆的一次意外轉折。

手工製作過程繁複、配合現代設備，成就這份擁有高網路聲量的台灣特色甜點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

吉安鄉伴手禮推薦 從工廠學徒到花蓮手工甜點創辦人

吳老闆從年少時期便在一間花蓮沙其馬工廠工作，長年來，重覆的工序細節，早已能夠倒背如流。在民國 98 年，他因故失業，卻並未因此一蹶不振，反而走進市場擺攤，用熟稔的甜點工藝結合創新的做法，研發專有配料，推出與傳統截然不同的吉安特色甜點「黃金酥」。



這款花蓮名產徹底翻轉了大眾對沙其馬的記憶。小巧輕盈的造型、金黃溫潤的色澤，正是「黃金酥」名字的靈感來源。更有趣的是，許多老顧客發現將它冷凍後食用，麥芽糖因硬化而更加酥脆，別有一番風味。

酥脆黃金酥搭配愜意午後時光，是充滿風味的花蓮特色茶點選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

吉安鄉特色美食 從市場小攤到人氣宅配伴手禮品牌

隨著「黃金酥」逐漸打響名氣，吳老闆也慢慢從攤位做到實體店面，成為今日旅人口耳相傳的吉安鄉必吃小吃。店名的由來也別具巧思。吳老闆以「吳府」彰顯手作的溫度與專業，而「其馬舖」則取自「沙其馬」去掉「沙」字，增添品牌的活潑感，合在一起，正如黃金酥一樣，在傳統之中帶有新意，以老派工法詮釋屬於這個時代的花蓮創意甜點。



花蓮必買伴手禮 送禮自用兩相宜的手工沙其馬



多年來，吳府其馬舖不僅收穫了在地老客戶的支持，更受到飯店與觀光業的青睞，成為太魯閣晶英酒店合作的指定品牌。隨著時代變遷，商家更推出宅配手工甜點禮盒服務，讓全台各地的消費者都能親身體驗這款充滿特色的花蓮必吃沙其馬。



如今，這間吉安甜點小店，早已不只是市場的無名攤位，更是風靡全台消費者的宅配伴手禮。「我們的堅持很簡單，就是把一件事情做到最好，讓客人品嘗到最好的沙其馬。」吳老闆爽快地說。未來，吳府其馬舖也將持續推陳出新，打造更多融合創新思維的花蓮傳統甜點。

外包裝精緻小巧，成為過年春節、節慶佳日熱門的花蓮送禮推薦（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

關於【吳府其馬舖】 你可能還想知道



Q1：【吳府其馬舖】的黃金酥與傳統沙其馬有何不同？

A：消費者普遍認為黃金酥更酥脆、輕盈，不同於傳統沙其馬的黏牙口感。一口一顆的設計方便分享，也讓它成為花蓮必買伴手禮之一，方便分享給同事、親朋好友。



Q2：【吳府其馬舖】有哪些受歡迎的口味？

A：除了經典的黑糖、芝麻外，還有哇沙米海苔、柴魚、夏威夷果起司等創新風味。這些特色口味吸引年輕族群，也增加民眾在選購節慶甜點禮盒時的多元選擇。



Q3：可以在哪裡購買【吳府其馬舖】的產品？

A：除了到實體店面，旅客也能透過宅配方式訂購。店家提供禮盒服務，並貼心推出「滿2000元免運」的優惠方案。讓消費者能輕鬆享用這款花蓮特色甜點小吃。



Q4：顧客對【吳府其馬舖】的評價如何？

A：許多顧客在 Google 評論中提到口感酥脆、甜而不膩，服務親切且能試吃。也有旅客分享冷凍後更加美味，是這款花蓮人氣伴手禮的隱藏版吃法。



【吳府其馬舖】

地址：花蓮縣吉安鄉華工六路90巷105號

聯絡電話：038-329-708

官方網站：https://rink.cc/dszrg

官方 FB：https://rink.cc/0e9ou

官方IG：https://rink.cc/pwoe2

官方 LINE：https://rink.cc/rigc4

Google 地標：https://rink.cc/by9v6

（最新資訊請以商家公告為準）