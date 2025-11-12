花蓮必買名產推薦 吉安特色甜點黃金酥掀起宅配伴手禮新風潮
美食中心/綜合報導
花蓮必買名產 風靡全台的吉安手工沙其馬
在花蓮，有一間默默走紅的吉安鄉甜點小店吳府其馬舖，靠著一塊塊金黃酥脆的沙其馬，成為許多遊客爭相搶購的花蓮伴手禮，更獲得太魯閣晶英酒店的青睞，被其譽為是「花蓮最好吃的沙其馬」。這間累積許多回頭客的台灣東部名產品牌，其實起源於創辦人吳老闆的一次意外轉折。
吉安鄉伴手禮推薦 從工廠學徒到花蓮手工甜點創辦人
吳老闆從年少時期便在一間花蓮沙其馬工廠工作，長年來，重覆的工序細節，早已能夠倒背如流。在民國 98 年，他因故失業，卻並未因此一蹶不振，反而走進市場擺攤，用熟稔的甜點工藝結合創新的做法，研發專有配料，推出與傳統截然不同的吉安特色甜點「黃金酥」。
這款花蓮名產徹底翻轉了大眾對沙其馬的記憶。小巧輕盈的造型、金黃溫潤的色澤，正是「黃金酥」名字的靈感來源。更有趣的是，許多老顧客發現將它冷凍後食用，麥芽糖因硬化而更加酥脆，別有一番風味。
吉安鄉特色美食 從市場小攤到人氣宅配伴手禮品牌
隨著「黃金酥」逐漸打響名氣，吳老闆也慢慢從攤位做到實體店面，成為今日旅人口耳相傳的吉安鄉必吃小吃。店名的由來也別具巧思。吳老闆以「吳府」彰顯手作的溫度與專業，而「其馬舖」則取自「沙其馬」去掉「沙」字，增添品牌的活潑感，合在一起，正如黃金酥一樣，在傳統之中帶有新意，以老派工法詮釋屬於這個時代的花蓮創意甜點。
花蓮必買伴手禮 送禮自用兩相宜的手工沙其馬
多年來，吳府其馬舖不僅收穫了在地老客戶的支持，更受到飯店與觀光業的青睞，成為太魯閣晶英酒店合作的指定品牌。隨著時代變遷，商家更推出宅配手工甜點禮盒服務，讓全台各地的消費者都能親身體驗這款充滿特色的花蓮必吃沙其馬。
如今，這間吉安甜點小店，早已不只是市場的無名攤位，更是風靡全台消費者的宅配伴手禮。「我們的堅持很簡單，就是把一件事情做到最好，讓客人品嘗到最好的沙其馬。」吳老闆爽快地說。未來，吳府其馬舖也將持續推陳出新，打造更多融合創新思維的花蓮傳統甜點。
花蓮必買伴手禮 送禮自用兩相宜的手工沙其馬
多年來，吳府其馬舖不僅收穫了在地老客戶的支持，更受到飯店與觀光業的青睞，成為太魯閣晶英酒店合作的指定品牌。隨著時代變遷，商家更推出宅配手工甜點禮盒服務，讓全台各地的消費者都能親身體驗這款充滿特色的花蓮必吃沙其馬。
如今，這間吉安甜點小店，早已不只是市場的無名攤位，更是風靡全台消費者的宅配伴手禮。「我們的堅持很簡單，就是把一件事情做到最好，讓客人品嘗到最好的沙其馬。」吳老闆爽快地說。未來，吳府其馬舖也將持續推陳出新，打造更多融合創新思維的花蓮傳統甜點。
關於【吳府其馬舖】 你可能還想知道
Q1：【吳府其馬舖】的黃金酥與傳統沙其馬有何不同？
A：消費者普遍認為黃金酥更酥脆、輕盈，不同於傳統沙其馬的黏牙口感。一口一顆的設計方便分享，也讓它成為花蓮必買伴手禮之一，方便分享給同事、親朋好友。
Q2：【吳府其馬舖】有哪些受歡迎的口味？
A：除了經典的黑糖、芝麻外，還有哇沙米海苔、柴魚、夏威夷果起司等創新風味。這些特色口味吸引年輕族群，也增加民眾在選購節慶甜點禮盒時的多元選擇。
Q3：可以在哪裡購買【吳府其馬舖】的產品？
A：除了到實體店面，旅客也能透過宅配方式訂購。店家提供禮盒服務，並貼心推出「滿2000元免運」的優惠方案。讓消費者能輕鬆享用這款花蓮特色甜點小吃。
Q4：顧客對【吳府其馬舖】的評價如何？
A：許多顧客在 Google 評論中提到口感酥脆、甜而不膩，服務親切且能試吃。也有旅客分享冷凍後更加美味，是這款花蓮人氣伴手禮的隱藏版吃法。
【吳府其馬舖】
地址：花蓮縣吉安鄉華工六路90巷105號
聯絡電話：038-329-708
官方網站：https://rink.cc/dszrg
官方 FB：https://rink.cc/0e9ou
官方IG：https://rink.cc/pwoe2
官方 LINE：https://rink.cc/rigc4
Google 地標：https://rink.cc/by9v6
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 4 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 5 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 7 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前