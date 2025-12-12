花蓮情侶撞轎車 ！2人噴飛空中轉體 重摔在地

花蓮一對情侶騎車經過路口時，與自小客車碰撞。（圖／東森新聞）





花蓮一對情侶騎車經過路口時，與自小客車碰撞，騎士撞擊當下被噴飛一層樓高，驚險畫面全被拍下。

本次事故發生在8日晚間的11點04分，花蓮吉安鄉莊園路一段與自立路一段路口，當時機車上的是一對情侶，兩人準備騎車回宿舍，機車自路口右側騎出，結果兩人在閃燈途中與轎車發生碰撞，機車騎士與後座乘客皆被彈飛空中約一台車的高度，接著再雙雙重摔在地。當時機車號誌是閃紅燈，轎車方向是閃黃燈，但雙方疑似都沒有減速才釀成這起車禍。

事故造成騎士下半身疼痛，後側的騎士則是臉部擦傷，左側手腳不舒服，救護車趕到現場將兩人送醫治療都沒有生命危險，警察也對雙方進行酒測，雙方酒測值均為零，詳細的事發原因還有待近一步釐清。

