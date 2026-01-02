花蓮情殺案嫌犯收押禁見 前鄉代主席父昔失手殺弟

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮玉里情殺案，51歲呂姓男友涉有重嫌，根據了解，兇嫌父親曾任鄉代會主席，年輕時因為家族土地糾紛，親手拿木棍打死了三叔，鄰居認為家長太過溺愛，如今又犯下殺人案，一點都不意外，呂姓嫌犯聲稱女友，因為吵架跳車才會摔死，全案疑點重重，訊後被依殺人罪收押禁見。

前一天家人忍著悲痛，來到花蓮山上的公墓招魂，花蓮玉里情殺案，死者被發現臀部還有輪胎壓過的痕跡，51歲呂姓男友，辯稱是吵架後女友跳車摔死，堅稱沒有殺人，但訊後被依殺人罪收押禁見。花蓮地檢主任檢察官廖榮寬表示「經初步檢視死者身上，有多處明顯外傷，本署立刻指派檢察官偵辦，並經警方在該公墓，將報案人呂姓男子進行拘提到案，有羈押原因及必要，因此向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。」

廣告 廣告

花蓮情殺！出身望族過度溺愛？ 嫌痛下毒手殺害女友遭羈押禁見

警方在命案現場 蒐證採證（圖／民視新聞）

還原事發經過，這名地方上的頭痛人物呂姓男子，去年10月跟28歲的林姓女子交往，12月29號，從吉安載著女友回到玉里，途中女友吵著要回吉安，雙方爆發爭執，呂姓男子疑似刻意把車開到山上公墓，要嚇唬女友，沒想到卻發生意外，只是女子的脖子疑似有勒痕，身上滿是傷痕，疑似生前遭毆打凌虐，男友卻辯稱是遭前夫毆打，加上車上驗出血跡，疑點重重。知情人士表示「大概八十年左右，（凶嫌父親）他就是為了土地，他親手打死他的叔叔，第三個叔叔，他們做事就是比較鴨霸惡霸啦。」

花蓮情殺！出身望族過度溺愛？ 嫌痛下毒手殺害女友遭羈押禁見

死者脖子疑有勒痕臀部遭輪胎輾壓 呂姓男友辯稱吵架女友跳車摔死（圖／民視新聞）

如今也扯出嫌犯父親，過去是鄉代會主席，曾因家族土地糾紛，親手打死三叔，後來被輕判三年半，也只關兩年多就出獄，地方風評不佳，加上疑似溺愛嫌犯，才會讓嫌犯一錯再錯。知情人士表示「他們是太寵小孩了啦，讓小孩子就他一個男的而已，來來去去這樣關了好幾趟，他都吸毒啦。」究竟什麼原因，讓呂姓嫌犯失控殺人，有待檢警抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：花蓮情殺！出身望族過度溺愛？ 嫌痛下毒手殺害女友遭羈押禁見

更多民視新聞報導

女友離奇陳屍公墓！男友報案反淪嫌疑犯 兇殺疑點曝光

花蓮女全身傷裸體陳屍玉里山區 50歲男友涉重嫌

28歲女陳屍山區公墓 50歲男辯稱女友怕鬼跳車釀災

