花蓮惡鄰居恐嚇還行竊 鄰里：出門都怕遇到他

花蓮一名46歲周姓男子近期再度因犯案被警方逮捕，引起社區居民高度關注。這位屢犯不改的男子不僅在鄰居勸阻他亂噴水時，竟持棍棒敲門恐嚇，更涉嫌在殯儀館竊取錢包。據當地居民透露，該男子曾因與他人有嫌隙而縱火燒車，造成鄰里生活在恐懼中，深怕出門遇到他。這次警方上門逮人，正是因他在殯儀館行竊的案件，讓居民們再度陷入不安。

警方在逮捕周姓男子後，當場清點贓物，包括被害人的證件和黃色皮夾。被害人原本以為物品遺失，急得不得了，沒想到是被周姓男子順手牽羊帶回家。簽名時，周姓男子被三名警察包圍，態度看似冷靜，但這與他平日的凶狠模樣形成強烈對比。就在幾天前，他還雙手持棍棒揮舞恐嚇鄰居，導致居民緊急報案。

鄰居表示，住戶們都不敢搭理這名男子，因為他曾經縱火燒毀他人的機車，那次被關較久，但政府又將他釋放。整條街的居民都知道這名周姓男子，大家都害怕出門或回家時遇到他，即使只是不經意多說幾句話，可能就會被他找麻煩。令人訝異的是，前幾天才因恐嚇鄰居被捕，這次警察再度上門，竟是因為他涉嫌行竊。

據了解，嫌犯於11月2日前往花蓮殯儀館，趁家屬和民眾處理後事之際，伺機竊取錢包。專案小組持搜索票將其逮捕。鄰居進一步透露，周姓男子曾燒毀鄰居的車輛，讓居民們氣憤不已，但大家都拿他沒辦法。每次報警後，他很快就會被釋放回來。這次僅僅因為有人勸他別亂噴水，他就拿雙棍狂敲門恐嚇，讓鄰居們只能懇求他行行好，給大家一個安心的居住環境。居民們希望相關單位能正視這個問題，確保社區安全。

