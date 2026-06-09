花蓮愛心計程車 長輩盼年度累積制

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

花蓮縣政府2年前推出「敬老愛心計程車」政策，每月補助長者及身心障礙者7成車資、每月上限1500元，福利廣獲好評，不過，因當月補助額度沒用完下個月就會自動歸零，讓不少民眾感到可惜，希望縣府能改成年度總額累積制。縣府社會處9日表示，會再盤點整體需求，評估未來是否調整補助制度。

花蓮愛心計程車過去僅服務縣內身心障礙者，縣府社會處因應高齡化社會趨勢，2年前擴大政策補助對象至65歲以上長者，並祭出每月補助7成車資、每月上限1000元補助，福利廣獲好評且使用人次逐年攀升，縣府也在今年6月起調高每月補助上限至1500元。

廣告 廣告

議員鄭寶秀昨在縣政總質詢指出，自己是首位搭乘敬老愛心計程車的議員，至今也很頻繁使用，肯定縣府推動的福利政策，但這段期間陸續接獲鄉親反映，當月補助額度若沒有使用完畢，下個月就會失效，建議縣府把每月歸零制改成年度總額累積制。

她表示，有些人上月可能剩下不少補助額度，這個月卻因看診或頻繁出門超出上限，若能把上個月剩餘的補助金額累積下來，對使用頻繁的長輩來說更實在，且縣府本來就已匡列年度預算，調整補助制度也不會增加經費，若社會處願意把補助制度改成累積制絕對功德無量。

社會處長陳加富指出，縣內65歲以上長者約6.7萬人，扣除擁有長者身分的身障者則有1.4萬人，去年敬老愛心計程車經費總執行率約92％，結餘經費會繳回縣庫，雖然議員的見解與建議符合實際狀況需求，但社會處還需盤點整體需求量，若經評估在不增加預算及有利長者的情況下，可以再規畫調整。

頻繁使用敬老愛心計程車的徐姓婦人說，因孩子白天要上班，自己時常搭乘敬老愛心計程車到醫院看診、拜訪親友或前往文健站上課，有時月底發現當月補助還剩下幾百元時，想到會自動歸零，就感到相當可惜，認為改成累積制度能讓使用更彈性。