花蓮慈大附中感飢12 為遠方點亮希望

花蓮慈大附中，每年十二月都會舉辦「感飢12」活動，國高中生體驗12小時不能吃正餐，今年是連續第9年舉辦，近2千3百人參與，募得善款38萬元，所得將送達受飢荒之苦的南蘇丹，期盼從生命教育課程，啟發學生同理心，理解他人困境，培養社會關懷精神。

「感飢12，送愛國際。」

敲響愛心鑼，同學們貼上臂章，共同宣誓體驗飢餓12小時。

「我們少吃一餐，讓他們平平安安。」

慈大附中學生 吳宇恩：「第一次參加的時候，真的是早上快半天，就已經不行了，可以體會到，落後國家他們的心情，因為真的沒有東西吃，滿難受的。」

中午時間不用餐，慈大附中高中部學生307人齊聚，透過手語歌讓愛傳出去，表達他們的愛心。

慈大附中學生 楊祐昇：「可以跟身邊的人，多宣導就是，盡量不要浪費食物，然後在吃飯的同時，要心裡想著，就是可能，還有其他地方的一些人，是吃不到這一餐的，然後要懷著感恩的心。」

「我們總共募得的金額，是38萬元。」

慈大附中校長 廖逸貞：「很多事情就是要，出自於真正的，那樣子的一個感受，他才會有發自內心的同理，真正有這樣子的感受跟體會，他才會真正，發自內心的去幫助他人。」

小學部也共同響應，除了歌曲互動，用一張張黃色貼紙，點亮受飢荒之苦的南蘇丹。

連續第9年，近2千3百人共同參與飢餓體驗，期盼學子從小知福、惜福、再造福，發揮同理心，將愛送國際。

