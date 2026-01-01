花蓮慈小與美國核桃慈小開創沈浸式跨國學習新典範
慈濟大學附屬高級中學國小部於12月21日至27日盛情接待來自美國的姊妹校「核桃慈濟小學」。此次交流由慈濟美國教育基金會杜賓副執行長帶領19位學生及隨行師長、家長蒞校交流，這也是自2024年簽訂姊妹校後首次來到慈大附中。美國的同學入班學習、參加社團及聖誕英語日活動，也參與慈濟特有的歲末祝福典禮，盤點生命歷程，感恩一年來的收穫，培養良好品德。浸潤式且完整深入的交流，讓兩校情誼更加緊密。
慈大附中廖逸貞校長在歡迎會的致詞中，期許孩子們學會認識、理解並尊重文化差異。校長引用西方俗諺「入境隨俗」（When in Rome, do as the Romans do）來勉勵核桃慈濟小學的學生，而透過此次交流，兩校同學將共同實踐「感恩、尊重、愛」的人文精神，更要感恩創辦人證嚴上人，因為有他的大愛，才有這兩所學校的存在與連結。
歡迎會後隨即由花蓮慈小學伴引導進入班級共學，讓美國小學生完全融入台灣學生的日常作息。不管是實驗課程或分組討論，內容從二年級「寶貝感恩禮」的水寶照顧，到六年級的議題討論，扎實的課程與活動讓兩校同學們得以相互交流與學習。此外，核桃小學的同學也隨著學伴實踐有別於美國的生活教育，從整潔打掃到中午用餐打餐，兩校學生一同為環境盡心力，為別人付出，當個手心向下樂於助人的人。
除了班級的課程活動外，亦有生命教育的結合。在歲末祝福典禮中，學生們透過影片，看見2025年的全球苦難、志工實踐的生命故事與好話祝福。廖逸貞校長特別闡釋「竹筒歲月」精神，讓孩子們理解「每日小小的善行匯聚起來，便能成為幫助世界的力量」。此外，交流期間適逢花蓮慈小的「聖誕節英語日」，美國學生獻唱聖誕歌曲《This Little Light of Mine》，美國的家長志工們則為孩子們講述聖誕故事，溫馨的互動成為文化分享與情感連結的最佳催化劑，也透過報佳音與歌唱活動，為聖誕節帶來了無限祝福。
活動交流當中，緊扣「做中學、學中覺」的核心理念，安排文化體驗、環境科學與生活教育。學生們走進「吉籟獵人學校」，在阿美族耆老的帶領下，學習傳統射箭、搥然及野外求生技能。這不僅是學習技能和體能的挑戰，更是一堂生動的環境倫理課，讓來自美國的孩子們親身體悟原住民與自然共存的智慧。兩校學生彼此互助合作，更熱絡了孩子間的情誼。
圓緣感恩餐會上，核桃慈小的許立傑(Nicholas)興奮地分享，此次的交流讓他看見與美國校園截然不同的生活。從最初對文化差異的震驚，到後來與台灣學伴建立深厚友誼，他學會在陌生環境中不再恐懼，並懂得欣賞不同文化的美好。此外，家長Jordan Cohen分享了他的深刻感動：「我原本僅期待孩子能體驗異國文化，卻意外見證了孩子在品格上的巨大轉變。台灣學生展現出的友善、尊重與包容，深深觸動美國孩子的心，這種同儕間的正向影響力是任何教科書都無法替代的。」他強調，這趟旅程是給孩子一生最珍貴的禮物，讓他們學會成為一個「為世界付出」的人，而這正是當前社會最迫切需要的公民素養。這趟旅程讓他深受啟發，也開始認真思考讓孩子來台灣就學的可能性。美國家長Julie分享說道，她之所以選擇慈濟學校，正是認同其「真善美」的理念，並希望孩子能親身體驗源頭的「靜定」。最後，美國慈濟教育基金會杜賓副執行長感性地說，花蓮是「慈濟人的家」與「緣起的源頭」，能夠回到這裡，意義非凡。
此外，慈大附中小學部邱塘宇同學表示：「剛開始很緊張，怕英文不夠好，但後來發現只要一個微笑、一個動作，我們就能溝通。最難忘的是跟學伴一起打餐，他覺得我們的午餐很好吃！這幾天我也學到了很多美國的校園文化，真的捨不得他們離開。」慈中廖逸貞校長表示：「看到核桃慈小的孩子們在台灣這片土地上，跟著學伴一起學習、一起用餐、一起生活，這就是最好的『國際教育』。我們不只是校際交流，更是在『培養胸懷美善、擁抱世界的全球公民』，讓愛與良善在孩子心中紮根。」
在花蓮的最後一天，核桃慈小的師生回到全球慈濟人心靈的故鄉--靜思精舍。在此趟「慈濟尋根之旅」中，師生們使用天然的「無患子」學習製作環保淨皂，將環保與自力更生的精神融入實作，實踐循環經濟與永續科技的初階概念，將環保意識從口號轉化為行動，實踐「克己、克勤、克儉、克難」的靜思家風，為這趟尋根之旅劃下完美的圓點。
花蓮慈小與核桃慈小交流，不僅是一場深度整合的沈浸式學習，更是兩校情誼的見證，花蓮慈小的學生也即將在一月回訪美國，進一步拓展雙向交流與對話，深化跨文化的交流與環境永續的實作，涵養學生的同理心及問題解決能力，共同實踐全球公民的精神。
撰文／鄭振宇；攝影／慈大附中
